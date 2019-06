TERMOLI. The Project Explore Competition 2019 –eight great ways to use comic strips in the classroom- questo il titolo del concorso della Oxford University Press, nota casa editrice britannica, a cui hanno partecipato alcune alunne delle classi 3Q e 3O del plesso Brigida. Scopo della competizione, rivolta a studenti di età compresa tra i 10 e 16 anni, terminare un racconto in inglese creando dei fumetti, e utilizzando non più di sei vignette. Il racconto del concorso del 2019 aveva come titolo “The ancient statue”. Anche se si consigliava il disegno in forma di fumetto, altre tecniche erano quelle digitali e quelle fotografiche. Con il supporto della docente di Arte, prof.ssa Maria Cornacchione, le ragazze della 3Q, Campestre Giada, De Angelis Rebecca, Leggieri Adriana e Troiano Assia, hanno realizzato un lavoro di conclusione del racconto all’insegna della creatività e della fantasia, ambientando la conclusione del racconto tra le piramidi dell’antico Egitto. Bello anche il fumetto digitale realizzato dalle due ragazze della 3O Boccardi Giorgia e Ceglia Maura Lea.

Hanno partecipato alla competizione studenti di vari paesi europei, tra cui la Slovenia, la Croazia, l’Ungheria, la Repubblica Ceca, la Russia, l’Ucraina, la Polonia, la Slovacchia e l’Italia, ma anche extra-europei, come la Malesia. Vincitore della competizione 2019 l’Ungheria, ma un attestato di merito anche alle nostre ragazze per il loro impegno e creatività!