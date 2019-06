L'acqua è buona, ma i molisani non la bevono (e comprano la minerale)

MOLISE. Chissà perché l’acqua del rubinetto non gode di una buona nomèa tra i cittadini della ventesima regione. A confermarcelo è l’Annuario Istat del 2018 secondo i cui dati sono oltre sette milioni le famiglie che – in Italia – non si fidano del servizio pubblico di acquedotto. Si tratta di quasi il 30%. I Sardi sono quelli che ne bevono di meno, e gli ‘apòti’ sono il 55%. Seguono alcune aree del Meridione (Campania, Calabria e Sicilia) dove oltre il 52% delle famiglie (praticamente una su due) preferisce non attingere al rubinetto di casa. Della ‘ribellione’ dà conferma anche un rapporto-Censis che rivela come il 32% dei Siculi e dei Sardi s’attacca alla ‘minerale’, ritenuta buona, sicura e salubre. Grazie a certi falsi miti, pure in Molise sono in molti a ritenere che l’acqua del lavandino non sia sicura.



Eppure dovrebbe essere ben noto che quella diffusa da ‘Molise acque’ non fa ingrassare e che manco fa aumentare la ritenzione idrica ove se ne bevesse tanta. E’ altrettanto risaputo che, contro la cellulite (o per mantenere la linea), le acque oligominerali sono migliori di quelle più mineralizzate e che il calcio presente nell’acqua non favorisce la formazione dei calcoli. Ma, nonostante ciò, anche nel Campobassano e nell’Isernino molti non consumano ciò che fuoriesce dal rubinetto perché pensano che si tratti di un liquido poco sicuro o, quanto meno. discutibile. E tale pregiudizio è diffuso nonostante che l’acqua molisana sia al quinto posto in Europa per potabilità. Una situazione ben diversa si registra in Veneto ed in Trentino dove la ‘sfiducia’ si attesta su cifre irrisorie (3%). In Molise ‘pencolano’ tra opposte vedute. Per alcuni, sarebbe sufficiente un depuratore, oppure l’uso di brocche con i filtri (anche perché una brocca da una vita). Altri non si fidano di questa soluzione. Dopo di averla usata per un po', hanno preferito rinunciare perché avrebbero dovuto sostituire il filtro troppo spesso. E la spesa non valeva l'impresa.

Secondo l’Istituto superiore di Sanità l’acqua potabile molisana è garantita da elevatissimi ‘standard’ di sicurezza; e, nonostante il suo basso costo possa far pensare il contrario, si tratta di una conquista preziosa. Purtroppo la percezione errata che si è diffusa conduce a speculazioni emotive ed incontrollate che hanno reso concreta la fortuna di chi distribuisce acque minerali. Per esempio, ritornando alla Sardegna, l’85% delle risorse idriche proviene da bacini artificiali di acqua grezza che – una volta potabilizzata – diventa di ottima qualità. Però su di essa la popolazione fa scarso affidamento a causa di una rete idrica ritenuta responsabile di un peggioramento del prezioso elemento benché vi siano controlli che certificano un alto livello di sicurezza. Insomma aleggia una presunzione di colpevolezza che, nell’immaginario collettivo, si traduce in una serie abnorme di pregiudizi. Lo stesso accade in Sicilia dove l’abituale attingimento ai rubinetti di casa rimane scoraggiato da abitudini che rappresentano sicuramente un retaggio del passato.

A differenza di zone (come il Nord-est), le siccità degli Anni ’80 colpirono il Meridione, generando altre abitudini di consumo. Ed ecco perché le confezioni comprate a fardelli divenne una pratica preferibile grazie alla carenza di informazioni su ciò che si beveva. Per conseguenza i consumatori si allontanarono dal rubinetto di casa. Cosicché oggi, pur non essendoci più quella necessità, si continua ad acquistare tanta acqua in bottiglia, attualmente considerata alla stregua di una bevanda che si elegge per le sue qualità organolettiche e non più solo per dissetarsi.

Claudio de Luca