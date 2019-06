TERMOLI. Sono passati due mesi dagli incontri dei cittadini di via Mario Pagano e via Dante. Negli incontri, i residenti, chiedevano la fornitura di appositi bidoni per l’immondizia. L’amministrazione, durante questo periodo, ha cercato di trovare una giusta soluzione, proponendo, anche, il pagamento dell'occupazione del suolo pubblico, eliminando così un parcheggio. Sono stati effettuati sopralluoghi anche da parte della Rieco e, proprio la Rieco promise alle famiglie la sistemazione, già dal giorno dopo al sopralluogo, dei vari bidoni.

«Fino a oggi, di bidoni neanche l'ombra. Anzi, la Rieco, autonomamente ha deciso che solo alcuni civici di Via Mario Pagano e Via Dante, dovranno ritirare i mastelli e, quindi, depositare innumerevoli mastelli sul marciapiede – spiega un residente - ad alcuni condomini è stato concesso il deposito sul suolo pubblico mentre ad altri no, perché? Cosa significa questo? Chi ha le conoscenze ha questa concessione mentre chi non conosce deve stare sempre all'angolo? Persino con l’immondizia?

Noi non ci stiamo. Sono oltre due mesi che vivono questa situazione. Devono portare la loro immondizia che, poi pagano alle casse comunali, in bidoni aperti che stanno sulla strada e, spesso, ricevono offese dai cittadini a cui sono stati affidati quei bidoni. Oltre il danno la beffa.

Una richiesta caduta nel dimenticatoio è quella di creare un'area ecologica in piazza Bega, basterebbe un angolo dove tutta Via Mario Pagano possa depositare lì i rifiuti e, un paio di civici di via Dante».

La protesta sale. Se non sarà accolta la loro proposta, si dicono pronti a non pagare le tasse sui rifiuti, visto che non hanno nessun servizio. Altrimenti, «mettiamo un bidone davanti al comune e, andiamo a buttare tutto lì, davanti la nostra casa amministrativa».

Qualcuno farà qualcosa a questo punto?

«Se non avremo risposte in merito, faremo un esposto alla Procura della Repubblica».