Che traffico al San Timoteo, prima la troupe di Porta a Porta poi il Nas

TERMOLI. Un combinato disposto di visite, inattese peraltro, hanno attirato curiosità e attenzione nel pomeriggio di oggi all'ospedale San Timoteo di Termoli.

Innanzitutto una troupe televisiva, di uno dei programmi più importanti della tv pubblica: Porta a Porta. Troppo elevato l'interesse mediatico per la seconda clamorosa iniziativa (dopo quella dei medici in pensione) assunta dal commissario ad acta alla sanità Angelo Giustini, che ha fatto sì che ci si rivolgesse ai medici militari per colmare i vuoti in organico nei reparti a rischio chiusura, soprattutto nei presidi ospedalieri di Isernia e Termoli.

Ma non c'erano solo loro, intendiamo, giornalista e cameraman di Porta a Porta, c'erano anche i militari del Nas di Campobasso, che alla vigilia del d-day, quel mercoledì tutt'altro che da leoni indicato da Giustini come il giorno della crisi, hanno controllato che ci fossero le condizioni minime per mantenere le unità operative aperte.