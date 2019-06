TERMOLI. Sul Lungomare Cristoforo Colombo di Termoli, si trova lo stabilimento balneare "La Perla" che dispone di tutti i comfort e i servizi per soddisfare ogni esigenza della clientela e per trascorrere una serena giornata tra divertimento e relax, tra sole e mare. Il lido La Perla rappresenta da decenni una soluzione ideale per tutti coloro che vogliono rilassarsi in un contesto gioioso e dinamico, in un ambiente piacevole, curato e con ampi spazi.

Accoglienza e simpatica cortesia sono i punti cardini che lo staff de "La Perla" mette a disposizione di ogni turista e cliente locale per un'estate rilassante.

Il lido è costantemente seguito dall’attenzione di collaboratori, che ormai costituiscono un punto di riferimento per i clienti affezionati e per i nuovi ospiti, per rendere la loro permanenza al lido un’esperienza veramente confortevole ed indimenticabile.



Una location pensata per chi vuole trascorrere i propri giorni di vacanza distante dallo stress quotidiano godendo delle sfumature dell'azzurro del mare, che si mescola al giallo del sole.



Ti puoi ritrovare alle otto di sera, ancora in costume da bagno, steso sul lettino a guardare l'ultimo raggio di sole che scompare dietro l'orizzonte mentre l'aria tutto intorno si colora di rosso e arancione.



Al tramonto quindi è il momento giusto per un ottimo drink, il modo migliore per coronare una perfetta giornata di mare.



Nei weekend c'è sempre qualcosa di speciale per l'intrattenimento con happy hour o Dj Set per divertirsi in compagnia degli amici al ritmo di musica.



Un angolo termolese in cui una semplice giornata tra mare, cocktail e musica diventa un’emozione da vivere...



Il lido La Perla offre:



- affitto ombrelloni, lettini e cabine;



- docce calde e fredde (con acqua potabile);



- servizio salvamento in mare e pronto soccorso rapido (ambulanze)



- noleggio pattini, mosconi e canoe



- toilette e servizi per disabili;



- deposito gratuito giochi ed attrezzature;



- Wi-Fi Area e punto internet;



- primo soccorso in cassetta di emergenza e ricerca smarrimento bambini;



- bar;



- ottimi drink;



- campo da beach volley regolamentare;



- giochi per bambini con altalene, scivoli e castelli;



- possibilità di festeggiare i compleanni;



- serata latina ogni martedì a partire dalle ore 22.30;



- aperitivo cenato ogni giorno;



- happy hour con dj ogni venerdì, sabato e domenica a partire dalle ore 17;



- eventi occasionali durante l’intera settimana;



Il lido La Perla è a Termoli, in via Cristoforo Colombo 61



Per info e prenotazioni: 346 666 9708.