Una nuova legge regionale per la Polizia locale

TERMOLI. Il treno della riforma della Polizia locale si mette in moto anche in Molise. Perciò l’occasione è preziosa per suggerire contributi tecnici, in una legislazione ferma al 1986, al fine di eliminare tabù normativi e di tendere ad una più equa equiparazione giuridica con le altre Forze di polizia. I Vigili urbani sono la struttura più antica delle Comunità locali e la Regione ne ha competenza per materia. L’importante è prendere atto che occorre attenersi alle competenze di ciascuna nel rispetto (reciproco) dell’organizzazione dell’apparato di sicurezza statale. Ogni cambiamento, quale che possa essere, dovrebbe avvenire gradatamente, preservando usi e costumi delle tradizioni locali e curando di esercitare una ragionevole responsabilità nell’affrontare le più delicate manovre istituzionali. Il “nuovo” deve essere sempre “migliore”; l’improvvisazione dovrebbe cedere al “dejà vu”; le buone tradizioni dovrebbero resistere ed avere la meglio su innovazioni poco costruttive. Le buone esperienze del passato vanno sempre confermate; perciò, “no” a fughe in avanti, a movimenti senza idee, a foghe riformistiche che potrebbero rivelarsi foriere di contraddittorietà e di incertezze tali da incidere sulle attese dei cittadini. La strada che porta ad una soluzione condivisa del problema sembra essere ancora lunga; ma siamo convinti che, a fronte di una crescita delle esigenze comunitarie, occorrerà sapere interpretare i segnali innovativi, sintetizzandoli per trarne le dovute conclusioni.



Tra tutti i Corpi di polizia, quello locale è l’unico che, per sua natura, non può avere un’organizzazione e una direzione tecnico-politica centrale. E’ per questo che soffre di vincoli e di condizionamenti che non danno la necessaria unicità di indirizzo a fronte della diversità dei singoli contesti sociali. Impulsi, interessi, vincoli locali (con i compromessi politici e morali che ne sono alla base) si scaricano fatalmente sui singoli Corpi. Perciò sarebbe auspicabile che la Regione Molise (sovraordinata per materia) inaugurasse preliminarmente un “Osservatorio dei servizi” da cui si dipartissero circolari dai contenuti univoci ed aggiornamenti sulla legislazione ‘in itinere’. Nel disegno riformistico attuale non risultano regolamentate le operazioni di reclutamento del personale che perciò rimangono esposte alla pratica lottizzatoria. Tutto ciò influisce negativamente sui livelli morali e culturali dei Corpi, dando spesso origine ad avvilenti lotte intestine proprio quando occorrerebbe lavorare per una migliore “oggettivazione” del mondo dei “Berretti bianchi”, orientando ogni struttura ad operare con efficace autonomia tecnica, con un’anima comune di servizio, con uno spirito di corpo unitario ed amalgamato.

L’oggettivazione dovrebbe costituire l’obiettivo strategico delle varie Amministrazioni, capaci di intuire, sotto il profilo culturale e politico, che – pur nelle alternanze al potere locale - la sopravvivenza dei Corpi (che hanno saputo conquistarsi tradizioni e dignità) costituisce un degnissimo patrimonio dell’intera cittadinanza, a garanzia dell’efficienza funzionale per l’intero contesto normativo locale. Da questo dovrebbe conseguire un arruolamento del personale selezionato per merito e per attitudini, con una più agile gestione della gerarchia interna e l’esclusione di interferenze di parte. I Corpi restano; sono i Sindaci quelli che transitano. Il metodo “oggettivante”, dettagliatamente regolamentato, darebbe vita ad una forza unitaria, restituendo ai Comandanti le prerogative di libera organizzazione tecnica interna e di controllo del personale, con una gestione di tipo manageriale, con chiarezza di attribuzioni e nel rispetto delle competenze previste dalla legge. In tal modo verrebbe riscoperto l’antico prestigio della struttura, senza più costringere queste figure apicali ad adeguarsi ai continui “cambi di casacca” od a subire un continuo ridimensionamento del proprio ruolo. Insomma, gli attuali reggitori del Molise non possono dimostrarsi indifferenti a quanto hanno ricevuto dal passato ed alle aspettative di chi verrà dopo. Solo una dose di saggezza conservatrice potrebbe ridare credito all’Autorità dell’esperienza delle buone idee, già acquisite nel solco della tradizione che intende le Istituzioni locali quali eredità collettive delle nostre culture di appartenenza.

Claudio de Luca