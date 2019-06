Casinò online, aumentano gli utenti

TERMOLI. Aumentano gli utenti dei casinò online, e più in generale del gioco tramite web, di pari passo con la crescita della proposta di portali in rete che offrono questa possibilità, ovviamente sempre nel rispetto della normativa vigente nel nostro paese.

Analizzando i numeri, quello dei casinò in rete è tra i settori che crescono di più anche in periodi di crisi. I perché sono molteplici ed andrebbero ricercati in tante ragioni: influisce ovviamente in modo deciso il fatto che buona parte della vita quotidiana si è ormai spostata in rete e che al web ci si rivolge per qualsiasi necessità.

A ciò si potrebbe poi aggiungere il fatto che le piattaforme moderne hanno raggiunto standard molto alti dal punto di vista tecnologico; questo fa si che chi si rivolga al web per giocare si trovi a condividere un’esperienza assolutamente realistica, in tutto e per tutto simile a quella di un casinò reale.

Ultimo elemento da valutare, le tante offerte di benvenuto ed i bonus senza deposito che i vari casinò online offrono agli utenti:leggendo i pareri della rete sembra proprio che la proposta dei casinò online sia più conveniente ed ammiccante rispetto a quella delle macchinette tradizionali.

In sostanza un insieme di elementi che si traducono poi in numeri concreti piuttosto esplicativi e che possono essere così sintetizzati: una crescita, con riferimento soltanto ai casinò online, di circa il 15% su base annua per una spesa complessiva che supera i 600 milioni di euro, sempre prendendo a riferimento i 12 mesi.

Giocare in rete ad un casinò è senz’altro più semplice ed immediato, oltre che comodo e, da qualche tempo, avvertito anche come sicuro. Se fino a qualche anno fa i livelli di sicurezza non erano elevati, da un po’ di tempo a questa parte i portali che offrono possibilità di giocare online si sono evoluti da questo punto di vista adeguandosi alla normativa vigente in materia di gioco sicuro.

Si parla ovviamente dei siti regolarizzati dall’Aams, i Monopoli di Stato che, nel nostro paese, sono responsabili in materia di gioco d’azzardo. L’utente dovrebbe cercare di rivolgersi sempre e soltanto a siti di casinò online che rientrino in questa classificazione e che quindi operino seguendo le leggi.

Tanti fattori che messi insieme rendono l’idea di come l’esperienza dell’utente in materia di giochi online sia stata implementata a migliorata anno dopo anno. Un successo che ha portato alla diffusione di questo approccio soprattutto in riferimento ad alcuni suoi strumenti: in particolare il casinò online, quello che lascia registrare i dati di crescita più alti da qualche anno a questa parte.