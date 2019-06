TERMOLI. Il Lions Club Tifernus di Termoli, in collaborazione con la Casa di Kore, la Misericordia di Termoli, la società Navigazione libera del Golfo e la Tremiti Sea, hanno organizzato "La Giornata della Solidarietà alle Isole Tremiti".

“Per vivere il diritto di essere persona con la spensieratezza di un bambino", il tema della manifestazione.

I protagonisti della splendida giornata in tutti i sensi non ultimo quello climatico, sono stati i ragazzi ospiti della struttura la Casa di Kore, il direttore Paolo Panichella e i collaboratori sono stati invitati a trascorrere una giornata diversa dalle altre, con l'aiuto anche dei volontari della Misericordia di Termoli, con loro anche il governatore Romeo Faletra.

Dicevamo una giornata piena di iniziative, il mare, il sole e magari anche il bagno, escursioni sulle isole, ristorante, giri in barca per il perimetro delle Isole Diomedee e non, a sorpresa per loro anche la prova immersione con i sub professionisti dell'Arcipelago.