Fontana: «Il porto di Termoli non merita questa situazione di degrado»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa sulle questioni che il portavoce del Movimento 5 stelle Valerio Fontana ha portato ieri 4 giugno in aula in merito ai contributi per i commercianti ittici e al porto di Termoli.

«Ieri sono arrivate risposte, da parte del Presidente Toma, in merito alla mia interpellanza sui contributi ai commercianti ittici e all’interrogazione sulle gravi condizioni in cui versa il porto di Termoli. Dal 2006 – spiega Fontana - la Regione Molise concede contributi alle imprese esercenti il commercio al minuto di pesce fresco, a copertura dei maggiori costi che gravano su queste imprese per l’approvvigionamento del pescato a causa del fermo biologico dell’attività di pesca. L’ultimo contributo erogato, però, è quello relativo all’anno 2015. Per gli anni successivi non risultano stanziati fondi in Bilancio. Per questo – continua il portavoce M5S - abbiamo chiesto al presidente Toma di chiarire le ragioni dei mancati stanziamenti e di riferire se ha intenzione di reperire, per il futuro, le risorse necessarie in aiuto di questa categoria. Intanto comunico che per gli anni 2017 e 2018 i fondi non sono stati stanziati (di questo dobbiamo dire ‘grazie’ al governo Frattura) e quindi, ahimè, non sarà erogato nessun contributo. Per il 2019, invece – continua Fontana - il presidente ha dichiarato che lo stanziamento ‘si può fare’ in fase di assestamento di Bilancio. E noi insisteremo affinché lo faccia. I commercianti ittici meritano la nostra attenzione e gli aiuti possibili da parte della Regione.»

«Sul porto di Termoli – spiega il consigliere pentastellato - ancora una volta ho chiesto al presidente Toma cosa sta facendo la Regione Molise per risolvere la gravissima situazione di abbandono in cui versa. Nello specifico abbiamo domandato quando e come intende intervenire per il ripristino del piano stradale del molo nord-est e per la realizzazione dell'edificio di pubblica utilità a servizio dei passeggeri programmata da oltre un anno. Il governatore – racconta Fontana - ha replicato dichiarando che l’intervento per il ripristino della viabilità (220 mila euro stanziati) è imminente e sarà completato entro 90 giorni. Invece, per quanto riguarda la realizzazione della struttura pubblica (65 mila euro stanziati), i tempi non sono certi a causa di motivi burocratici. Inoltre ha dichiarato che la Regione interverrà per il rifacimento della segnaletica verticale e degli asfalti. La buona notizia – afferma il portavoce M5S - è che finalmente ci avviciniamo a un ripristino della funzionalità del porto. La cattiva è che, anche questa estate, nel periodo di massima affluenza turistica, il porto verserà ancora in condizioni disastrose e privo dei servizi pubblici per i passeggeri. Il porto è una struttura troppo importante per tutto il Molise – conclude Fontana - e non merita questa situazione di degrado che danneggia l’intera regione.»