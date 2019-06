TERMOLI. Di Fabio Manso ce ne occupammo qualche mese fa, quando partecipando quasi per gioco agli Award del più grande portale di Wedding Video del mondo e nella sezione italiana, i suoi video ottennero risultati lusinghieri due quarti posti e un quinto.

Ma in questi giorni Fabio Manso, originario di San Felice del Molise, e residente a Termoli, videomaker di professione e sicuramente passione, è stato protagonista perché scelto come videomaker del matrimonio Vip tra Lorella Boccia, 28 anni, e Niccolò Presta, 28, Lorella ballerina e showgirl (Amici, Colorado, Step Up), Niccolò agente e producer televisivo, figlio di Lucio Presta che è noto per essere uno dei manager dello spettacolo italiano più conosciuti.

Matrimonio celebrato nel pomeriggio del primo giugno 2019. Dopo quasi quattro anni d’amore a battere le mani circa 180 ospiti tra gli altri: Antonella Clerici, accompagnata dal compagno Vittorio Garrone, Ezio Greggio, Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, Flavio Briatore, Paolo Ciavarro, Elenoire Casalegno e molti altri amici Vip.

Il ricevimento è stato poi al Castello Tor Crescenza alle porte della capitale (location della "scelta" di "uomini e donne"). Il taglio della torta, subito dopo la mezzanotte, è stato accompagnato dal brano Io e Te di Vasco Rossi. Come nelle favole. Fabio per queste nozze vip ha lavorato con un altro videomaker molisano di Larino Giuseppe Vitulli.