CAMPOBASSO. Vivisezione (infausta) dello stato economico di Molise acque. Intanto sono forti le esposizioni debitorie verso imprese fornitrici di energia elettrica; ma ancora più difficoltoso è il recupero dei crediti da incassare dai Comuni (e da altre Regioni) per l’acqua somministrata. Una situazione che mette a rischio la vita di ‘Molise acque’, gestita da un Commissario che – allo stato - sembrerebbe di avere risolto solamente i ‘suoi’ problemi immediati di bilancio, ma non quelli dell’Azienda speciale. La perdita complessiva di 11 milioni di euro patita può essere evinta dai dati contenuti negli esercizi relativi: all’anno 2013 (perdita di 4 milioni di euro); al 2014 (3.700.000); al 2015 (oltre tre milioni). Col commissariamento i bilanci sono peggiorati e l’esposizione debitoria sarebbe ascesa ad una 40ina di milioni, grazie anche ai ritardi di quattro Regioni: 1) la Campania (che tanto riceve in forma liquida ma che poco versa in danaro); 2) la Puglia (che attinge milioni di metri cubi); 3) Lazio ed Abruzzo (che pure fanno la loro parte).



Ma di questo andazzo, purtroppo diseconomico, agli Amministratori (di ieri e di oggi) sembra importare ben poco; anzi è lo stesso Ente regionale a metterci … la giunta, concedendo – per quattro soldi - a tutte le Società che ne abbiano fatto richiesta - lo sfruttamento delle numerose (e ricche) risorse idriche locali costituite dai fiumi, dalle condotte di adduzione, dai serbatoi di raccolta, etc.). Il bello è che, poi, queste – benché beneficate - fanno pagare, a caro prezzo, l’energia prodotta in terra molisana e rivenduta alla Regione. E non si tratterebbe di importi di poco conto, considerato che abbiamo a che fare con clienti importanti (come l’Enel).

Stupisce che manco un Presidente come Toma, che pure di mestiere fa il commercialista, abbia mai pensato che potrebbe essere la Regione stessa a produrre direttamente energia (per poi rivenderla), sfruttando in proprio le risorse idriche e l’orografia del territorio. Invece non ce ne occupiamo, procurando soltanto di fare i ‘patrioti’ con la rituale esaltazione del caciocavallo molisano. A questo punto viene da chiedersi: possibile che un personaggio, come Toma, aduso all’àbaco ed ai numeri àrabi, col bene pubblico sappia essere di manica così larga da non impegnarsi nell’evitare che si continui ad agevolare il rilascio di concessioni pubbliche, offrendo vantaggi su semplice richiesta e senza preoccuparsi dell’utilità che ne potrebbe derivare alle Casse locali, anche in termini di occupazione?

L’ultima di queste concessioni è stata conferita ad una società che, pur avendo la Sede operativa a Campomarino, detiene in realtà robuste fondamenta nel Vicentino. La prefata è intestataria di concessioni per prelevare risorse idriche in numerosi comuni (Civitanova del S., Filignano e Campobasso stessa (dove attinge acqua dai serbatoi Calvario, Monforte e Cese alta). Eppure sulle centraline idroelettriche molisane nessuno si è mai chiesto perché non è stata mai considerata l’opportunità che siano i Comuni, gli imprenditori locali, la Regione stessa a promuovere un’attività economica usando l’acqua ed i salti orografici al fine di produrre e di vendere a sé stessi (ed agli altri) energia elettrica.

Al contrario si finisce con il valutare “congrua la proposta di un corrispettivo del 15% sul fatturato derivante dalla vendita dell’energia elettrica prodotta dall’impianto, comprensivo degli incentivi di legge, con un importo minimo annuo garantito di 8.000 euro che dovrà essere versato in acconto e con cadenza annuale all’inizio del 5° mese a far data dall’inizio dei lavori”. Ma è veramente ‘congrua’ la proposta? Chi scrive non lo sa. Ma capisce bene che il provvedimento partorito a favore di detta Società non reca motivazione alcuna in ordine al conteggio che avrebbe permesso di agevolare l’assenso. Cosicché rimane il dubbio: il corrispettivo è stato calcolato ‘congruo’ in 8.000 euro l’anno; ma a fronte di quale guadagno per le casse della Casa vicentina? E’ un po’ la stessa storia delle fonti di acqua minerale della regione che rendono centesimi all’Ente ma fanno la ricchezza delle industrie locali dell’acqua imbottigliata ed etichettata con nomi di fantasia.

Claudio de Luca