Sentenza del Tar, soddisfazione dei No Tunnel e dei legali

TERMOLI. E’ di questa mattina la storica sentenza del Tar Molise che pone una definitiva pietra tombale sull’opera che avrebbe interessato il centro cittadino.

Con sentenza n. 209/2019, depositata il giorno 06.06.2019, il Tar ha accolto le richieste dei ricorrenti rappresentate dallo Studio Legale Iacovino, con l’assistenza degli Avv.ti Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini, Silvio Di Lalla e la collaborazione del dott. Giuseppe Fabbiano, per gravi carenze amministrative riferite sia alla VAS che della VIA provocando il definitivo “annullamento degli atti impugnati” – come si legge in sentenza.

"Il Comitato ringrazia lo studio legale ed esprime felicità e soddisfazione per lo storico risultato raggiunto, a dimostrazione dell’estrema fondatezza delle richieste fatte ai giudici e delle numerose battaglie portate avanti in questi lunghi anni a difesa di Termoli.

Anche i legali si associano alla soddisfazione del Comitato e della cittadinanza: “un risultato storico che da speranza alla città di Termoli, al turismo della riviera molisana e a coloro che hanno creduto e non smettono di credere nella giustizia” – affermano i legali.

Maggiori dettagli verranno esposti nella conferenza stampa che il Comitato "No Tunnel” insieme ai legali ha indetto per domani venerdì 7 giugno 2019 alle ore 10:00 in Piazza Sant’Antonio.