Proliferazione di alghe nel Liscione, ma l'acqua resta potabile

TERMOLI. Da diversi giorni si nota una colorazione anomala all’interno dell’invaso del Liscione, macchie marroni affiorano in superficie e allora l’Arpa Molise ha deciso di vederci chiaro, analizzando le acque. Secondo gli esiti delle analisi dei campioni prelevati nel lago di Guardialfiera, è presente una fioritura di “Aphanizomenon flos-aquae”, un’alga potenzialmente tossica appartenente alla classe delle cianoficee. Un primo campionamento delle acque del lago Liscione, ai fini del Monitoraggio della qualità delle acque superficiali è stato effettuato lo scorso 31 maggio.

Le analisi effettuate hanno evidenziato la presenza di un bloom algale della specie Aphanizomenon flos-aquae in concentrazione superiore a 25.000.000 cellule/ml- In data 3.6.2019 è stato effettuato un campionamento delle acque prelevate in corrispondenza dell’opera di presa, oltre che in 2 punti della rete idrica del Comune di Termoli. Pur persistendo la presenza di alghe in ingresso agli impianti, seppur in diminuzione, non si è ravvisata per fortuna la presenza delle stesse in uscita all’impianto di Larino né nei punti lungo la rete idrica nel Comune di Termoli. Il campionamento in uscita all’impianto Cosib non è stato effettuato in quanto non veniva erogata acqua a causa di una rottura in una condotta. L’Arpa Molise procederà ad un costante monitoraggio delle acque prelevate in corrispondenza dell’opera di presa per la rilevazione della presenza di alghe.