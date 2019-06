Comuni falliti: assommano a 800 milioni i debiti fuori bilancio

MOLISE. Tra gli enti locali territoriali, i Comuni sono quelli dotati di autonomia finanziaria contabile. Da un'analisi della distribuzione geografica delle Amministrazioni dissestate, realizzata dall'Istituto per la Finanza locale dell'Anci, emerge una "questione meridionale": nel 2018 ben 72 (7 al Nord, altrettanti al Centro e 58 tra Meridione ed Isole) hanno registrato una grave criticità: 42 si ritrovano in una procedura di riequilibrio, ma 30 sono in fase di dissesto. Ma occorre sottolineare che sono addirittura 379 quelli faticosamente giunti al dissesto transitando per una procedura di riequilibrio. In Molise il caso più ‘èclatante’ è quello di Bojano dove, sin dal mese di gennaio scorso, si è insediata la Commissione straordinaria di liquidazione per gestire l’estinzione dei debiti. Quello più oneroso è rappresentato da 11 milioni di euro dovuti a ‘Molise Acque’, l’Azienda speciale che fornisce l’acqua a tutti gli enti territoriali locali ed a diverse Regioni limitrofe e che ha necessità di recuperare il danaro rimasto in sospeso perché – a sua volta – starebbe rischiando di finire male. Ma non basta perché, a Bojano, c’è un altro spuntone che preme: un’Impresa di costruzioni pretende che le sia saldato un altro procedimento milionario per non essere stata liquidata a fronte di lavori effettuati. Il risultato? Il Comune è costretto ad erogare servizi al minimo e ad applicare il massimo dei tributi. Nella sostanza, quando i bilanci di un ente risultassero gonfiati da crediti di dubbia esigibilità e da tagli alle entrate, avviene che - su questo combinato disposto - fondi lo scenario politico-amministrativo in cui maturano le crisi finanziarie. E, nel caso del Molise, c’è stato anche la vicenda del Comune di Portocannone.



Nella pratica un dissesto di Palazzo equivale ad un fallimento. Ma, non essendo pensabile che un ente territoriale possa interrompere l'erogazione di pubblici servizi, il Governo lo commissaria – per il tràmite delle Prefetture - al fine di sottrarlo alle mani dei politici e dei funzionari locali che non avevano saputo amministrarne correttamente le sorti. Purtroppo, per troppi anni, gli enti locali hanno potuto redigere bilanci inserendo tra le entrate voci inesigibili buone a coprire le uscite; ma, bene spesso, si trattava di incassi provenienti da sanzioni pecuniarie che - in realtà - non sarebbero mai state riscosse. E così, approfittando di una normativa ambigua sui bilanci, tanti Comuni – compresa la stessa Roma Capitale (ma anche Torino) - hanno potuto accumulare una montagna di debiti. Il quadro di crisi è complesso e lascia emergere che quelli più a rischio sono i piccoli enti.

Quelli in sofferenza si distinguono: 1) in deficitari; 2) in pre-dissesto; 3) in dissestati veri e propri. I primi sono quelli che sforano almeno 5 dei 10 parametri elencati nel d.m. del 18 febbraio 2013 (un saldo negativo del risultato contabile di gestione superiore al 5% delle entrate correnti, oppure l’eccessiva quota di residui attivi, o passivi, in relazione alle spese). Attualmente sono 67, di cui 8 al Nord, 6 al Centro, 28 al Sud e 25 nelle isole. La legge li sottopone ad un controllo per individuare quelli in ‘deficit’ strutturale, avviando il passo n. 1 sulla procedura del 'default'. Il pre-dissesto è stato introdotto nel 2012. I Comuni in crisi strutturale possono giovarsene per evitare il dissesto vero e proprio. La procedura si consolida nell’attivare un piano di riequilibrio pluriennale assistito dallo Stato anticipando risorse dal Fondo rotativo. In sostanza l’obiettivo è quello di aumentare le entrate e di diminuire le spese; cosicché gli enti vedono impennare la pressione fiscale e talvolta tagliano i propri servizi. Allo stato attuale, tra quelli che hanno registrato criticità finanziarie, 42 sono in procedura di riequilibrio e 30 in fase di dissesto pieno. Naturalmente si dice che un ente sia in dissesto quando “non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili” oppure quando “esistono nei suoi confronti crediti di cui non si possa far fronte validamente". La differenza con il pre-dissesto è la maggiore gravità della situazione intervenuta. Nel primo caso i Comuni possono presentare un piano di risanamento alla Corte dei Conti con alcuni margini di manovra. Viceversa, le misure correttive (tipo l’aumento delle aliquote) scattano automaticamente.

Claudio de Luca