TERMOLI. Mercoledì 4 giugno il gruppo Maurelli, oggi Coi (Centro Ortoprotesico Italiano), dopo 17 anni si è trasferito di alcune decine di metri nel nuovissimo locale di sua proprietà, sempre in via F.lli Brigida al numero civico 131/A presso un edificio appena ultimato, costruito dalla Molise Appalti.

"Nessun problema per i nostri clienti - ci tiene a sottolineare Valentina Maurelli che dirige l'azienda insieme al marito e alla madre - è solo una nuova ubicazione, un nuovo punto vendita, molto moderno e sicuramente più funzionale e quel che conta è che è sempre in centro città e per questo il nostro punto vendita, rimarrà per tutti i nostri clienti assistiti un vero punto di riferimento."



Rimane tutto invariato per quanto riguarda quello che la vostra esperienza mette al servizio dei clienti?

"L'Ortopedia Maurelli oggi Coi, continuerà a proporre un servizio totale a 360° e come sempre con un vastissimo assortimento di articoli medico sanitari, selezionati tra le migliori marche del settore specifico e specialistico: ausili ortopedici, apparecchiature per la riabilitazione, una vasta gamma di prodotti per la degenza e il trasporto, noleggio, ausili e apparecchiature elettromedicali come magnoterapia e Kinetec per la riabilitazione del ginocchio."

Oggi il Coi è anche molto altro, vero?

"Sì, attualmente il Coi offre anche un laboratorio ortopedico con un'esperienza 40ennale, avvalendosi di tecnici specializzati nel su misura e personalizzazioni secondo ogni esigenza del cliente. Ricordiamo anche che il Coi e quindi l'azienda Maurelli è un centro convenzionato con Asrem e Inail".

Per quelle poche persone che ancora non lo sanno, vogliamo ricordare di che struttura importante si avvale la vostra azienda nella periferia sud di Termoli?

"Sì, in via dei Meli 8, nella zona artigianale di Termoli, abbiamo un vasto showroom, uno spazio espositivo di 900mq dove diamo la possibilità ai nostri clienti di provare gli ausili ed essere seguiti e consigliati come meglio possibile nella scelta delle protesi più idonee. Questo nostro servizio riesce a servire anche chi non abita a Termoli; siamo in grado di raggiungere persone che risiedono nelle zone limitrofe anche perché sul territorio non ci sono realtà simili così grandi come la nostra."

Coi è una struttura al passo coi tempi nell'era tecnologica che stiamo vivendo, vero?

"Coi è sinonimo di tecnologia, innovazione non solo per gli ausili strettamente legati alla mobilità e alla cura del malato, ma anche per la realizzazione completamente artigianale di ortesi per protesi, plantari, corsetti e busti partendo dalla lavorazione delle materie prime. La mission aziendale che si sta trasmettendo da tre generazioni si contraddistingue per il preciso intento di qualificare il centro come interlocutore di qualità. Una qualità che non può che soddisfare la clientela con continuità mediante l'investimento in macchine all'avanguardia come lo scanner ottico per la realizzazione di busti e la nuovissima pedana dinamica, con sistema Mas, in aggiunta alla statica per la valutazione baropodometrica del passo e quindi la creazione di plantari."

Infine, oltre a questa decennale esperienza di lavoro, recandosi presso l'Azienda Coi del Gruppo Maurelli nei nuovissimi locali in via F.lli Brigida 131/A, si toccherà con mano, oltre al tasso di professionalità che Valentina e i suoi validi collaboratori mettono a disposizione di tutti, anche la gentilezza e la simpatia dell'intero staff con cui tratta i clienti, da creare così un rapporto amichevole di fiducia e sostegno.