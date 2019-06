CAMPOMARINO. Una straordinaria esperienza educativa è stata vissuta dai piccoli allievi della Scuola per l’Infanzia paritaria “De Attellis” di Campomarino, in visita guidata alla caserma dei Vigli del fuoco di Termoli, nell’ambito di alcune iniziative messe in atto da questo istituto nel corso dell’anno scolastico, orientate verso una visione di scuola aperta alle opportunità formative offerte dal territorio. Accompagnati dalle maestre ed educatrici Leontina, Gianna, Daniela, Brigida e dall’impareggiabile ed energica suor Antida, con il coinvolgimento di genitori e nonni, nella mattinata del 3 giugno, hanno fatto il loro ingresso nell’area del Distaccamento termolese due scuolabus carichi di bambini festanti, che subito hanno manifestato la loro curiosità e il loro interesse perl’ambiente.

Sono stati accolti con cordialità e premura dal comandante Aldo Ciccone a dalla sua squadra, appena rientrata da un intervento esterno; essi hanno saputo catturare l’attenzione dei piccoli ascoltatori con racconti delle loro esperienze e con l’illustrazione deimezzi e degli strumenti in loro dotazione per lo svolgimento del loro lavoro. Non sono mancati momenti di “esercitazione” diretta da piccoli pompieri con uso di cascoe idrante, e mini giro sul camion dei vigili del fuoco a sirene spiegate, che hanno dimostrato l’attenzione e la vicinanza di questo Corpo Civile al mondo dell’infanzia.Avere modo di conoscere da vicino persone che con passione, abilità e spirito di abnegazione, spesso a rischio della loro incolumità personale, vigilano sulla sicurezza di tutti e mostrano in ogni momento della loro attività quanto è grande il valore della vita, non solo delle persone, ma anche di un cane, di un gatto e persino di una mucca, come si è appreso dai loro racconti, rappresenta senz’altro un esempio positivo per la formazione dei nostri bambini, un piccolo seme gettato per l’acquisizione di condotte e regole di vita future finalizzate alla maturazione di coscienze improntate alla convivenza civile e pacifica e al rispetto per gli altri; anche in contrasto alle situazionidi degrado con le quali la cronaca ci mette quotidianamente in contatto.