Al via ai lavori per far arrivare acqua di sorgente a Larino

LARINO. Contrada Monterone, zona alta di Larino. La foto si riferisce all’inizio dei lavori di allaccio del serbatoio realizzato da Molise Acque e collegato all’Acquedotto Molisano centrale. Un passo significativo per sbloccare un’opera attesa da anni e che potrà finalmente portare l’acqua delle sorgenti del Biferno in Basso Molise a partire proprio da Larino.

Gli interventi sono in corso e saranno completati entro la fine del mese. Ma questo non basterà per consentire l’erogazione dell’acqua di sorgente dai rubinetti delle abitazioni del centro frentano. Sarà compito di Molise Acque procedere con il collaudo e ultimare le procedure necessarie. Il sindaco, Pino Puchetti, ha evidenziato il senso di questi lavori ribadendo, in sostanza, come l’amministrazione abbia fatto la propria parte in attesa dell’altra, quella che spetta all’azienda speciale. «Ci auguriamo – ha affermato Puchetti – che le ultime verifiche vengano fatte entro fine giugno cosi' da poter ricevere l'acqua. Sono circa quindici anni che si aspetta questa opera – ha aggiunto il sindaco di Larino con i cittadini che attendono l'acqua del Matese, di maggiore qualità rispetto a quella proveniente dal lago del Liscione che è potabilizzata». Se non ci saranno problemi e rinvii il Comune di Larino sarà così il primo centro del Basso Molise a essere servito dall'Acquedotto Molisano centrale. Un attesa di non poco conto che, questa volta, dovrebbe essere quasi finita.