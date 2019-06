GUGLIONESI. “Meet the Meeting” sabato 1 giugno si tenuto in quaranta piazze di altrettante città italiane: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Barengo, Bassano del Grappa, Belluno, Bologna, Brescia, Cagliari, Casale Monferrato, Chiavari, Civitanova Marche, Cremona, Firenze, Forlì, Gallarate, Genova, Guglionesi, La Spezia, Magenta, Milano, Monza, Napoli, Padova, Pavia, Pesaro, Piacenza, Potenza, Ravenna, Rimini, Roma, Salerno, San Donà di Piave, Torino, Udine, Varese, Viareggio.

Subito salta all'occhio, tra le tante città importanti, il nome Guglionesi.

Per i quarant'anni del Meeting che, si tiene ogni anno ad agosto a Rimini, creato e organizzato da Comunione e Liberazione, anche il gruppo di Guglionesi ha voluto fortemente esser parte integrante e attiva. «Abbiamo prodotti di conforto, dai dolci fatti in casa a stuzzicheria. I produttori romagnoli hanno messo a disposizione gratuitamente delle bottiglie di vino. Con queste cose, noi – dice Nicola Sorella- chiediamo di sostenere il Meeting. Chiunque fa un’offerta e, se danno 15 euro, noi diamo loro una bottiglia di vino».

Alle 18, in contemporanea con le altre 39 località, c’è stato un collegamento di venti minuti in cui veniva presentato il Meeting di Rimini. «É la fine degli anni ’70. Tra alcuni amici di Rimini, che condividono l’esperienza cristiana, nasce il desiderio di incontrare, conoscere e portare a Rimini tutto quello che di bello e buono c’è nella cultura del tempo. Così ha origine il Meeting per l’amicizia fra i popoli nel 1980. Un incontro tra persone di fede e culture diverse. Un luogo di amicizia dove si possa costruire la pace, la convivenza e l’amicizia fra i popoli. Una trama di incontri che nascono da persone che mettono in comune una tensione al vero, al bene, al bello.

Da allora ogni anno arrivano grandi personaggi della politica, manager dell’economia, rappresentanti di religioni e culture, intellettuali e artisti, sportivi e protagonisti dello scenario mondiale. Storie di uomini al centro di incontri, mostre, spettacoli e eventi sportivi. La cultura al Meeting si esprime come esperienza, originata dal desiderio di scoprire la bellezza della realtà. Tutto questo nei sette giorni dell’appuntamento che è diventato negli anni il festival culturale più frequentato al mondo.

Nell’ultima settimana d’agosto Rimini diventa la capitale della cultura internazionale e viene invasa da “il popolo del Meeting”, come è stato definito dai media: gente curiosa, aperta, capace di giudizio, proveniente da tutto il mondo».