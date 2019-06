TERMOLI. Sono entrati nel porto turistico Marina di San Pietro alle 19 circa. L'arrivo era previsto per le 14:30, evidentemente navigando difficilmente si possono rispettare i tempi. Comunque hanno attraccato ad uno dei moli del porto turistico aiutati da Francesco, un membro dello staff portuale. L'imbarcazione a vela, 14 metri di lunghezza, 2,30 metri di profondità ad un albero, di nome Gin Tonic di Wellington (Usa) ha a bordo 5 persone di equipaggio, tre uomini e due donne di nazionalità Turca.

Il giro dell'equipaggio ha un solo scopo, quello di circunnavigare la nostra penisola per poi toccare la costa Croata. Sono partiti da Ventimiglia circa 2 anni, fa hanno toccato tante località dalla Liguria passando per la Sardegna, poi tornati verso la Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, la Trinacria, per risalire il Mediterraneo verso il golfo di Taranto, il Salento, tutta la costa Pugliese e da Vieste eccoli oggi a Termoli, una tappa comunque prevista.

Venerdì mattina ripartiranno da Termoli per fermarsi a Pescara, risalendo tutto l'Adriatico fino a Capodistria e poi giù per la Croazia. Gli abbiamo chiesto quando è prevista la fine della loro circunnavigazione e ci hanno risposto che navigheranno ancora per circa 3 anni... e allora buon vento, ne hanno bisogno. I nomi, con tutta la nostra buona volontà, sono davvero impronunciabili.