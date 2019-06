MONTENERO DI BISACCIA. «Qui fratino ci cova: il mare di Montenero di Bisaccia amico dei fratini». Ad annunciarlo il presidente di Ambiente Basso Molise, Luigi Lucchese. «Nel mese di maggio 2019 ben 2 nidi di Fratino sono stati trovati dai nostri volontari sulla spiaggia adiacente il porto turistico di Montenero di Bisaccia. I nostri volontari hanno provveduto a recintare i 2 nidi per preservarli dall'aratura che, di questi tempi viene "normalmente" effettuata sulla costa molisana. Grazie all'aiuto degli operatori turistici ed in particolare del signor Andrea Gentile del lido Sveva, ieri l’altro sono nati 3 pulli.

Gentile non solo ha ritardato l'aratura della spiaggia in concessione ma addirittura (fatto sensazionale per il Molise) ha rispettato in toto le delimitazioni dei due nidi presenti sulla concessione. La tutela, il rispetto e la conservazione della Biodiversità comincia sempre con piccoli ma significativi gesti: non sempre il denaro viene prima della Natura. Grazie da Abm». «Inoltre, abbiamo messo anche a riparo per i nuovi nati tubi etc.»