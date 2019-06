TERMOLI. Le vittorie fanno superare anche divisioni e incomprensioni. Premessa doverosa dopo quanto pubblicato nelle ultime ore sugli ambienti che per anni, gli ultimi 4, hanno avversato a più non posso il progetto del Tunnel, quello meglio identificato come "Piano di riqualificazione del centro storico" e legato al concetto più ampio della mobilità sostenibile.

Stamani, 24 ore dopo la sentenza del Tar Molise, pubblicata a sorpresa a breve distanza dal ballottaggio, tutti insieme appassionatamente per prendersi meriti e soddisfazioni.

Dei ricorrenti mancava solo la componente dei balneari, affaccendata nei lidi, per il resto in grande spolvero i legali dello studio Iacovino, Vincenzo Iacovino, Vincenzio Fiorini e Giuseppe Fabbiano, esponenti politici e civici come Nick Di Michele (e delegazione pentastellata), Marcella Stumpo e Nino Barone, per citare le componenti, nonché anche ex amministratori regionali e parlamentari come Nicolino D'Ascanio e Peppe Astore.

Il Comitato ringrazia lo studio legale ed esprime felicità e soddisfazione per lo storico risultato raggiunto, a dimostrazione dell’estrema fondatezza delle richieste fatte ai giudici e delle numerose battaglieportate avanti in questi lunghi anni a difesa di Termoli.

Anche i legali si associano alla soddisfazione del Comitato e della cittadinanza: “un risultato storico che da speranza alla città di Termoli, al turismo della riviera molisana e a coloro che hanno creduto e non smettono di credere nella giustizia” – affermano i legali.

Abbiamo seguito in video tutti gli interventi grazie a Michele Trombetta.