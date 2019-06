Cimitero per animali, pubblicato a Termoli l'avviso sul project financing

TERMOLI. Ha suscitato un enorme clamore la notizia che alcune settimane fa venne pubblicata su Termolionline riguardo il cimitero d’affezione per gli animali domestici.

Ebbene, l’avviso pubblico è stato diramato alcuni giorni fa, sotto forma di una ricerca di manifestazione d’interesse per project financing.

«Nell’ambito delle azioni di partenariato pubblico-privato per il potenziamento del patrimonio pubblico e per fornire un ulteriore servizio alla popolazione, il Comune di Termoli intende promuovere una finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nel prosieguo Codice), finalizzata all’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione di un cimitero per animali di affezione.

La proposta oggetto del presente avviso dovrà essere redatta sulla base delle indicazioni riportate nel “Regolamento comunale di Termoli per il funzionamento e la gestione del cimitero per animali di affezione”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22.02.2018.

In relazione a quanto precede, si ritiene dunque utile esplorare le condizioni di mercato mediante confronto concorrenziale per la individuazione di una proposta di realizzazione di un cimitero destinato alla sepoltura di animali di affezione (progettazione, costruzione e gestione) e per la gestione dello stesso, il tutto da realizzare in finanza di progetto.

La proposta prescelta, in esito al presente avviso esplorativo, sarà oggetto di valutazione di fattibilità da parte dell’Amministrazione Comunale. Il progetto di fattibilità prescelto, eventualmente modificato su indicazione dell’Amministrazione Comunale, verrà inserito negli strumenti di programmazione della stessa Amministrazione e posto in approvazione con le modalità previste per l’approvazione dei progetti di opere pubbliche. Il proponente è tenuto ad apportare al proprio progetto tutte le modifiche eventualmente chieste in fase di approvazione dello stesso. In difetto il progetto s’intenderà non approvato.

Il progetto di fattibilità approvato sarà, quindi, posto a base della successiva gara, nell’ambito della quale, al promotore prescelto, verrà assegnato il diritto di prelazione nel rispetto dei principi comunitari che presiedono allo svolgimento di procedure di affidamento di opere pubbliche e di servizi in condizioni di partenariato pubblico-privato».

il Comune di Termoli avvia un confronto concorrenziale per acquisire proposte da valutare per la realizzazione in finanza di progetto del seguente intervento:

“Affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione di un cimitero per animali di affezione, denominato l’Arcobaleno di Fido”.

CRITERI GENERALI PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

PROCEDURA DI GARA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Il concorrente, ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente avviso, dovrà redigere una proposta che tenga conto di quanto di seguito esposto:

§la remunerazione dell’investimento del privato concessionario deriverà, solo ed esclusivamente, dai proventi delle attività previste in progetto e dalla gestione dei servizi;

§la durata della concessione, oggetto del presente avviso, dovrà essere indicata dal concorrente, in misura non superiore al periodo di tempo necessario al recupero dell’investimento da parte del concessionario, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme alla remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti da prendere in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione (art. 168 del Codice);

§il concorrente potrà definire le tariffe riguardanti i servizi cimiteriali in relazione al proprio business plan.

La proposta dovrà indicare nello specifico la consistenza e la tipologia delle realizzande strutture destinate alle ulteriori attività a servizio dell’intero complesso cimiteriale, mentre per quel che concerne la localizzazione e le caratteristiche strutturali/funzionali del nuovo cimitero, ci si dovrà scrupolosamente attenere al Regolamento indicato in premessa.

I concorrenti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, in plico chiuso e firmato su tutti lembi di chiusura, entro le ore 12 del giorno 06.08.2019, da recapitare, anche a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Termoli, via Sannitica, n. 5,C.A.P. 86039 Termoli.

Sul plico dovranno indicarsi: il nominativo del concorrente, il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata e la dicitura:

“Affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione di un cimitero per animali di affezione, denominato l’Arcobaleno di Fido”.

Il plico dovrà contenere:

Istanza di manifestazione di interesse , debitamente sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto concorrente, indicante la denominazione, il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata, con autorizzazione al suo utilizzo per le comunicazioni inerenti la presente procedura (all’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore);

, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto concorrente, indicante la denominazione, il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata, con autorizzazione al suo utilizzo per le comunicazioni inerenti la presente procedura (all’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore); Autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 183, comma 17 del Codice;

rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 183, comma 17 del Codice; Proposta tecnica costituita da unprogetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell’art. 23, commi 1, 5 e 6 del Codice, relativo alle opere e agli interventi a farsi e ai servizi che vi sono connessi, e da una relazione che in coerenza con gli obiettivi indicati in premessa nelle linee di indirizzo, dovrà contenere tutti i possibili elementi utili alla valutazione della proposta stessa, e in modo particolare:

costituita da unprogetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell’art. 23, commi 1, 5 e 6 del Codice, relativo alle opere e agli interventi a farsi e ai servizi che vi sono connessi, e da una relazione che in coerenza con gli obiettivi indicati in premessa nelle linee di indirizzo, dovrà contenere tutti i possibili elementi utili alla valutazione della proposta stessa, e in modo particolare: Bozza di convenzione e capitolato prestazionale , in cui dovranno essere regolamentati tutti gli aspetti relativi alla gestione delle opere da realizzare anche con riferimento ai servizi connessi, alla qualità degli stessi, alla regolamentazione nel tempo dei rapporti tra concedente e concessionario.

, in cui dovranno essere regolamentati tutti gli aspetti relativi alla gestione delle opere da realizzare anche con riferimento ai servizi connessi, alla qualità degli stessi, alla regolamentazione nel tempo dei rapporti tra concedente e concessionario. Piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo dell’art. 183 del Codice, comprendente l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art. 2578 del Codice Civile. L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente consisterà nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi positivi di cassa e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.

da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo dell’art. 183 del Codice, comprendente l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’art. 2578 del Codice Civile. L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente consisterà nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi positivi di cassa e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione. Piano tariffario dei servizi e relativi criteri di aggiornamento;

dei servizi e relativi criteri di aggiornamento; Cauzione di cui all’art. 103 del Codice, in conformità al disposto dell’art. 183, comma 15 del Codice;

di cui all’art. 103 del Codice, in conformità al disposto dell’art. 183, comma 15 del Codice; Dichiarazione di impegno a prestare, nel caso di indizione di gara, una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo dell’art. 183 del Codice; in caso di raggruppamento la documentazione dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento.

1) il piano delle opere e degli interventi;

2) lo sviluppo e la gestione delle attività economiche e dei servizi che il concorrente intende svolgere, coerentemente con gli usi consentiti e con i vincoli insistenti (il piano dovrà indicare, in particolare, la tipologia di attività che si intendono organizzare, sviluppare ed esercitare, le caratteristiche e le modalità di svolgimento, i servizi aperti al pubblico, i risultati attesi per quanto concerne particolarmente le ricadute degli investimenti sul piano occupazionale e sullo sviluppo locale);

3) l’accertamento e l’analisi dei costi di investimento e di quelli correnti di esercizio e di manutenzione;

4) l’analisi della domanda da soddisfare.

Lo studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, dovrà contenere:

Inoltre detta relazione deve contenere:

le verifiche di fattibilità tecnica, giuridica, urbanistica, edilizia e finanziaria della proposta;

gli accertamenti e le verifiche tecniche preliminari eseguite sui luoghi e sulle aree contermini;

l’esito delle indagini geologiche e geognostiche eseguite;

le verifiche condotte per la preventiva valutazione dell’interesse archeologico (art. 25 del Codice);

l’esame delle correlazioni con i vincoli di zona e con il contesto urbano identificato;

computo metrico estimativo sommario, degli interventi relativi sia alla realizzazione delle nuove opere;

la definizione del cronoprogramma delle attività;

i piani delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, e relativi crono programmi riferiti alla durata della concessione.

La proposta resterà valida per 180 giorni dal termine di presentazione e l’Amministrazione procederà alla valutazione della sua fattibilità, anche in caso di unica offerta valida, entro il termine perentorio di tre mesi.

La presentazione della proposta comunque non costituirà vincoli a carico dell’Amministrazione Comunale, nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del Codice Civile.

L’Amministrazione Comunale resterà libera di non riconoscere il pubblico interesse nei confronti di alcuna delle proposte pervenute, di non dar corso alla successiva fase di aggiudicazione della concessione, ovvero di rinunciarvi senza che i privati promotori possano avanzare pretese a qualsiasi titolo o ragione nei confronti del Comune per la partecipazione al presente avviso esplorativo.

Possono presentare la proposta di cui all’art. 183, comma 15, del Codice, i soggetti in possesso dei requisiti del concessionario (art. 95 e 96 del D.P.R. 207/2010), anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Per la progettazione degli interventi, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera d) del Codice,le relative prestazioni dovranno essere espletate dai soggetti di cui all’art. 46 del Codice, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data da destinarsi e che verrà comunicata successivamente.

L’Amministrazione procederà alla valutazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e formerà una graduatoria di merito.

La valutazione riguarderà la fattibilità delle proposte, sia per la parte riguardante l’esecuzione dei lavori, sia per gli aspetti strettamente giuridici che per funzionalità, fruibilità dei servizi, rendimento, costi di gestione, valore economico e finanziario del piano di investimento e contenuto della bozza di convenzione; sarà anche valutata l’assenza di vincoli e condizioni ostative all’esecuzione delle proposte pervenute.

L’Amministrazione, ove lo ritenga, potrà dichiarare la proposta prescelta di pubblico interesse e porla a base della successiva gara per l’affidamento della concessione, ai sensi dell’art. 183 del Codice, attribuendo al suo proponente il diritto di prelazione.

L’Amministrazione sceglierà la proposta per la quale dichiarare il pubblico interesse, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La commissione di gara, a suo insindacabile giudizio, valuterà la fattibilità delle proposte procedendo alla stesura di una graduatoria di merito, individuando nella prima classificata la proposta più conveniente.

La valutazione delle proposte terrà conto dei criteri indicati nella tabella seguente. Per ciascun requisito di valutazione, il punteggio sarà determinato dalla sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando i seguenti fattori: il punteggio massimo relativo al requisito; la media dei voti attribuiti dai commissari al singolo criterio; il peso attribuito a ciascun criterio. Il punteggio totale sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli requisiti di valutazione e, sulla scorta dei punteggi totali, verrà stilata la graduatoria finale di gara.