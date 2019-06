TERMOLI. Nessuno scossone, in municipio la sentenza del Tar Molise sul tunnel viene giudicato un incidente di percorso e nulla sarebbe irrimediabilmente perduto, a partire dal ricorso verosimile in Consiglio di Stato, fino ad arrivare alla posizione di perfetta blindatura dell’azienda De Francesco, ritenuta anche dallo stesso Tar legittima affidataria del project financing. Non entrano a gamba tesa su una possibile sentenza giudicata a orologeria, visto l’approssimarsi del voto di ballottaggio, ma criticano nel merito quanto deciso dai giudici del capoluogo, che avrebbero basato l’accoglimento parziale del ricorso su un abbaglio dovuto alle questioni relative a Vas e Via. Sullo scenario emergono le competenze della Regione Molise, che non ha ritenuto necessaria la Vas e l’ipotesi di un risarcimento a carico della collettività in caso di – extrema ratio – revoca dell’affidamento stesso all’impresa. Dentro o fuori dal tunnel? Lo sapremo lunedì, quando sarà eletto il nuovo sindaco. Intanto, dal Comune di Termoli non arretrano di un millimetro e l’hanno mostrato chiaramente nel pomeriggio, quando in sala giunta si sono riuniti in conferenza stampa (assente il sindaco Sbrocca) il legale incaricato dalla giunta Lorenzo Derobertis, l’assessore all’Urbanistica Pino Gallo, il consulente Donato Petrosino e il dirigente e Rup del progetto Livio Mandrile.