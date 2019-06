TERMOLI. «Continuiamo a ricevere lamentele da parte di privati cittadini, associazioni di quartiere, amministratori di condomini, ecc., relativamente al cattivo stato vegetativo delle aree a verde del comune di Termoli e prontamente gli Uffici della Società scrivente invitano a reindirizzare tutte le chiamate al Settore Ambiente del comune di Termoli».

Ad affermarlo è l’azienda che fino all’inverno ha gestito il servizio di manutenzione e cura del verde urbano a Termoli, la D. R. Multiservice.

«Alla luce di quanto sopra risulta necessario fare un pò di chiarezza sull’affidamento della nuova gara d’appalto per la gestione del verde pubblico del comune di Termoli e sul perché la D.R. Multiservice Srl non è più gestore di tale servizio.

La gara d’appalto fu bandita dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Termoli Campomarino-Guglionesi, comune capofila Comune di Termoli ed alla stessa hanno partecipato quattro operatori economici, tra cui la D.R. Multiservice Srl E Il Consorzio Stabile Terra di Ravenna, attuale gestore.

A seguito della gara, il cui criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’offerta presentata dalla D.R. Multiservice Srl è risultata quella più conveniente per l’Ente (…e per i cittadini di Termoli) sotto il profilo tecnico-economico risultando, pertanto, prima in graduatoria assicurando difatti l’esecuzione dell’intero appalto per l’importo complessivo biennale di 560.762,40 Euro.

La commissione di gara inoltrava, gli atti al segretario comunale, Dott. Vito Tenore, per la verifica della congruità dell’offerta presentata dalla D.R..

E qui divenne chiara l’intenzione del “comune” di Termoli di pervenire all’esclusione della D.R. dalla procedura di gara in quanto l’offerta veniva considerata discrezionalmente non congrua dal punto di vista economico (l’importo da corrispondere alla D.R. era troppo basso perché la Ditta potesse assicurare il servizio), tant’è che così avvenne, vedendosi, la scrivente, costretta ad agire per le vie legali e ricorrere al giudizio del Tar Molise avverso il provvedimento di esclusione adottato dall’Ente.

Paradossalmente il Tar Molise ha dato ragione al comune di Termoli sulla base di un indirizzo giurisprudenziale che vede il Giudice non entrare nel merito dei conteggi, essendosi solo limitato a confermare che la forma e i modi dei provvedimenti adottati dall’Ente stesso risultavano regolari dal punto di vista applicativo, ma non esprimendosi affatto sul contenuto degli stessi.

Per tale motivo la gestione dell’appalto è passata alla seconda classificata in graduatoria: ilCONSORZIO STABILE TERRA di Ravenna per l’importo complessivo di 734.185,14 Euro, ben 173.422,74 Euro in più in due anni, (in meno per le “tasche” dei cittadini di Termoli) rispetto all’importo offerto dalla D. R. Multiservice Srl di 560.762,40 Euro.

Dobbiamo fare i nostri complimenti all’entourage del comune per come ha condotto e concluso il procedimento.

Ma è la vittoria di Pirro!!!!Per i cittadini s’intende!!!

La D.R. Multiservice Srl avrebbe tranquillamente eseguito tutte le attività previste dagli atti di gara e ci avrebbe anche guadagnato.

Tale “scherzetto” sicuramente non costerà solo 173.422,74 Euro in più nel biennio per il comune di Termoli, che diventeranno 346.845,48 Euro in quattro anni in caso di possibile rinnovo dell’appalto come previsto dagli atti di gara, ma, a tale importo, devono aggiungersi anche le spese relative alle parcelle degli avvocati che hanno assistito l’Ente per il ricorso al TAR - Molise.

Sono molte le domande che ci siamo posti, ma una più di tutte: qual è il vero, reale motivo per cui “il comune” ha escluso la Società scrivente pur togliendo oltre 173.000,00 Euro ai cittadini di Termoli ?

Per quanto ci riguarda conosciamo benissimo le motivazioni rispetto le quali faremo valere le nostre ragioni in altra sede che non è quella amministrativa.

Visto anche l’evolversi dell’appalto (sotto gli occhi di tutti), chiediamo di dare a noi ed ai cittadini di Termoli spiegazioni riguardo l’incuria diventata padrona del territorio del comune; ci chiediamo quale sia l’attività di controllo che il comune di Termoli abbia eseguito ed esegua a datare dal primo del mese di febbraio di quest’anno, visto che l’allora dirigente dell’ambiente nonché segretario comunale, Dott. Vito Tenore, scriveva alla Società scrivente di raccogliere anche i mozziconi di sigarette e metteva in mora la Ditta (già preludio per un eventuale rescissione di contratto), sostenendo che le piante di lantana presenti in piazza Sant’Antonio erano secche (gli si chiarì che erano in riposo vegetativo).

Ci si chiede perché date le gravi inadempienze contrattuali non è stato e non è rescisso il contratto con il Consorzio Stabile Terra; perché è consentito, dato il carattere di rilevanza penale, a Ditte che non siano quella che era stata indicata dal Consorzio di eseguire il servizio sebbene il Consorzio non si sia riservato il subappalto, né le Ditte di cui trattasi (una del Casertano per l’intervento al parco comunale e una del Foggiano per gli interventi di manutenzione) non siano state verificate e controllate rispetto ai requisiti di partecipazione, antimafia, ecc..

Perché il comune di Termoli non abbia nominato subito il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e lo abbia fatto solo a maggio; che fine hanno fatto le somme (€ 8.000,00) a quest’ultimo destinate che la Ditta avrebbe dovuto sborsare per un controllo che non c’è stato.

Per quale motivo i 3 interventi mensili per il periodo febbraio-marzo ed i 4 interventi mensili per il mese di aprile e maggio non sono stati eseguiti su tutte le arre attrezzate e non, nonché lungo le banchine stradali.

Di contro il Comune ha liquidato la fattura n. 1 del 13.03.2019, prot. gen. 15511 del 14.03.2019 dell’importo di € 28.135,27 oltre IVA per complessivi € 34.325,03 relativa al servizio di manutenzione del verde cittadino per il periodo di febbraio 2019, giusta determina dirigenziale n. 780 del 05/04/2019 – Numero Settore 46, il Dirigente del Settore II – Arch. Livio Mandrile.

Il primo ritorno in denaro ai cittadini di Termoli (circa Euro 30.000,00), ricompreso nel ribasso offerto dalla DR, sarebbe stato il valore del legno proveniente dalla potatura degli alberi presenti nel parco comunale quale biomassa vegetale per la produzione di energia elettrica.

Questo denaro è finito nelle tasche di qualcun altro e non, certamente, in quelle dei cittadini di Termoli.

Per oltre un mese alcuni dipendenti che lavoravano con la DR sono rimasti senza lavoro e senza sostegno economico per le proprie famiglie. Quale sia stata l’attività del comune a garanzia della clausola sociale.

Dal mese di maggio il Consorzio era tenuto a sostituire tutte le macchine in uso / previste dagli atti di gara, con altrettante immatricolate dopo l’anno 2012. Dove sono?

Dove sono i 13 operai alle dipendenze della Ditta di Ravenna previsti in sede di gara dal Consorzio e per i quali quest’ultimo è risultato secondo in graduatoria e attualmente aggiudicatario dell’appalto?

A fronte dei consistenti risparmi per spese non sostenute dal Gestore, cosa torna ai cittadini di Termoli?

Di domande ce ne sarebbero tante altre ma speriamo che qualcuno ci dia delle risposte almeno su queste, ma soprattutto le dia ai cittadini di Termoli».