TERMOLI. Per Angelo Sbrocca occorre recuperare i 10mila elettori che non sono andati alle urne al primo turno, per Francesco Roberti non ci sarà un calo di tensione e attenzione rispetto al 26 maggio. Ma come risponderanno i cittadini elettoria al voto di ballottaggio, considerando che domenica le spiagge saranno un richiamo non trascurabile.

Lo abbiamo chiesto a bruciapelo a una serie di cittadini, più o meno conosciuto al nostro segugio, Michele Trombetta.

Intanto, nessuno preclude entrambe le possibilità, c'è una giornata a disposizione.