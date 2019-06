Gioco sicuro: quali i suggerimenti degli esperti?

TERMOLI. Al mondo ci sono circa 4 miliardi di utenti connessi al web. Secondo uno studio condotto sono più di 250 milioni le persone che si sono connesse per la prima volta durante il 2018 (con primato del continente africano cha ha registrato il maggiore tasso di crescita) grazie anche ad un’evoluzione che ha visto protagonista l’industria del mobile con device e piani tariffari più accessibili (più del 75% della popolazione mondiale ora possiede un cellulare e oltre la metà di questi sono smartphone).

La situazione in Italia

In Italia la situazione è in continua crescita. Secondo uno studio il 73% della popolazione è online (43 milioni di persone), con 34 milioni di utenti attivi sui social media.

Durante il 2018. si è registrata una crescita di 4 milioni di persone connesse ad Internet (+ 10% rispetto all’anno precedente) e una crescita di 3 milioni di utenti social media (+ 10% rispetto all’anno precedente). YouTube e Facebook si contendono il primato delle piattaforme social su cui gli utenti sono maggiormente attivi. Un trend differente da quello mondiale che vede Facebook registrare una penetrazione decisamente maggiore rispetto a YouTube.

Il mondo dei giochi

Più passa il tempo e più cresce il numero di appassionati al mondo dei giochi online. Navigare sul web in modo sicuro può significare stare alla larga da rischi di diverso genere. Il primo fondamentale strumento che aiuta a navigare sicuri su Internet non è altro che il programma che viene solitamente impiegato proprio per navigare. Sfruttando le potenzialità offerte dal nostro browser preferito, riusciremo infatti a riconoscere, e quindi ad evitare, la maggior parte delle più pericolose insidie informatiche, quali malware, virus e tentativi di phishing.

Gli appassionati del gioco online ed in particolare delle scommesse online e dei giochi da casino online conoscono l’importanza di giocare attraverso browser sicuri. Per navigare sicuri su Internet e riuscire a mantenere alta sia l’efficienza che la sicurezza del nostro browser preferito, è necessario che quest’ultimo, proprio come tutti gli altri programmi già presenti sul nostro computer, sia costantemente aggiornato all’ultima versione disponibile. Anche quando si gioca online sui diversi portali è importante tenere d’occhio alcuni consigli che possono tenerci alla larga da eventuali problemi.

Altro consiglio degli esperti è quello di installare un buon antivirus. Sul web, ne esistono parecchi, anche gratuiti, assolutamente affidabili e sicuri (per esempio, AVG). Qualunque sia l’antivirus che sceglierete, l’importante è che vi ricordiate di aggiornarlo regolarmente (potete anche configurare l’aggiornamento automatico ad ogni collegamento ad Internet, se preferite, così eviterete rischi dovuti alla dimenticanza) e di effettuare una scansione completa del sistema almeno una volta a settimana (anche in questo caso, nella maggior parte degli antivirus, potete impostare la scansione automatica in un dato giorno e in una data ora).

Il fattore fondamentale è quello di giocare solo ed esclusivamente ai casino autorizzati dall’AAMS. Quindi, in questo caso, è meglio stare alla larga da tutti quei siti che finiscono in .org, .com etc. L’unica garanzia è data dai siti autorizzati a concedere giocate in Italia e che quindi terminano in “.it”.

Oggi quasi tutte le piattaforme di gioco online in attività in Italia sembrano essere sicure. E c’è di più: appaiono più attente nel verificare l’età dei propri giocatori, visto che il gioco in Italia è vietato per chi ha meno di 18 anni. È infatti quasi impossibile aprire un conto per i minorenni perché, all’atto della registrazione, e prima di poter cominciare a giocare con soldi veri, è necessario inviare una copia del proprio documento di identità.

Fare sempre attenzione ai bonus offerti dai siti. I migliori, quelli autorizzati e sicuri, offrono l’opportunità di accedere a bonus di benvenuto riservati ai nuovi utenti, mentre a quelli già registrati sono solitamente riservati bonus che consentono di giocare anche in caso di perdita.

Giocare o scommettere in modo sicuro

L'ambiente del gioco online può sembrare innocuo e semplice, ma se non fate attenzione alle piccole operazioni che svolgete all'interno di esso, potreste incappare in spiacevoli avventure. È importante scegliere attentamente i siti web per le vostre giocate. Assicuratevi che il sito abbia esposto il sigillo di certificazione AAMS, Amministrazione Autonoma del Monopolio dello Stato, che vigila affinchè tutto venga fatto nella piena legalità. Fate attenzione ad alcuni portali non autorizzati, che espongono il sigillo AAMS falso. Se volete stare tranquilli, cercate il sito dell’operatore scelto ed assicuratevi che sia presente tra quelli autorizzati direttamente sul sito web aams.gov.it.