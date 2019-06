CAMPOMARINO LIDO. Il Lido "La Vela" nasce nel 1988 a Campomarino lido, dalla volontà e l’intuizione del suo fondatore Nicola Aprile, già imprenditore a Termoli. Inizialmente sorto dall’acquisizione di una vecchia concessione, questo stabilimento balneare offre oggi una varietà di servizi a 360 gradi: oltre al noleggio di ombrelloni e capanne, c’è la possibilità di usufruire di un bar attrezzato, un’ottima pizza a lievitazione naturale e un ristorante che propone un menù giornaliero esaltando il pescato del giorno e le eccellenti materie prime utilizzate.

Il lido gode di una posizione centrale, una spiaggia pulita e spaziosa e un mare cristallino (da sempre bandiera blu). Un ampio parco giochi con servizio mini club, un campo da calcetto e uno da beach volley completano, insieme all’animazione diurna e serale, il pacchetto servizi offerto.

La gestione, passata da qualche anno alla seconda generazione, mantiene saldi ancora oggi i valori di 30 anni fa, creando un ambiente familiare per far sentire ogni cliente a suo agio come a casa propria. Il target di riferimento è rappresentato in prevalenza da famiglie ed è in questa direzione che va l’impegno dei titolari, all’insegna della tradizione che strizza l’occhio alle nuove esigenze dei propri ospiti.

Il lido La Vela offre:

- affitto tende, ombrelloni, lettini e cabine;

- cabine ad uso spogliatoio e provate;

- docce calde e fredde (con acqua potabile);

- servizio salvamento in mare e pronto soccorso rapido;

- noleggio pattini e mosconi;

- toilette e servizi per disabili;

- servizio telefono in spiaggia;

- deposito gratuito giochi ed attrezzature;

- Wi-Fi Area e punto internet;

- primo soccorso in cassetta di emergenza e ricerca smarrimento bambini;

- servizio meteo, stampa previsioni personalizzate;

- ricezione di chiamate telefoniche destinate agli ospiti;

- parcheggio riservato alle biciclette;

- bar, ristorante e pizzeria;

- campo da beach volley regolamentare;

- campo da calcetto;

- giochi per bambini con altalene, scivoli e castelli;

- possibilità di festeggiare i compleanni;

- servizio di mini club;

- animazione in spiaggia;

Il lido La Vela è a Campomarino, sul Lungomare degli Aviatori



Per info e prenotazioni: 0875 539576