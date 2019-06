SAN MARTINO IN PENSILIS. È giunto il tanto atteso appuntamento di fine anno scolastico, la Terza Edizione del Convegno “Libriamo Insieme”, dove saranno presentati tre nuovi Libri, uno di Favola e due di Fiabe, scritti e illustrati interamente dagli alunni delle classi prime dei tre Plessi della Scuola Secondaria di Primo Grado del IC “John Dewey” di San Martino in Pensilis. L’evento avrà luogo oggi sabato 8 Giugno, dalle 11:00, presso l’Auditorium della scuola.

Il Progetto curricolare pluridisciplinare ha come obiettivo quello di avvicinare i ragazzi al magico mondo dei Libri. I racconti che saranno presentati scaturiscono interamente dalla creatività di adolescenti di 11 anni, seguiti, nei Laboratori di Scrittura Creativa dai Docenti di Italiano, Prof. Raffaele Petrillo, Prof.ssa Antonella Di Martino e Prof.ssa Maria Cicerale; storie che in seguito prendono vita, attraverso le illustrazioni disegnate nel Laboratorio Artistico Creativo, diretto e coordinato dalla Prof.ssa Carla Di Pardo Docente di Arte e Immagine, seguendo gli “insegnamenti” del grande Maestro Bruno Munari, e fortemente voluto dalla sempre attenta e sensibile Dirigente Scolastica Cristina Acciaro.

In questa Edizione, come graditi Ospiti, al tavolo dei Relatori, ci saranno, la Scrittrice Emma Santoro che interverrà sul l’importanza della scrittura e della creatività in età adolescenziale, la Psicologa Adry Viotti, che parlerà dell’importanza della creatività in età evolutiva sotto il profilo psicologico, l’Inventore ed Illustratore di Storie Ugo Ardini, che spiegherà quanto sia importante la creatività per i ragazzi in crescita ed infine, ma non per ultima la Sig.ra Castadiva Cuculo, titolare della Libreria “Il Ponte” di Termoli, che interverrà su quanto sia importante la lettura ed il Libro cartaceo in un mondo digitale.

Sarà, inoltre, presentato un Libro/Opuscolo “La gentilezza” nato da un Progetto pluridisciplinare, che lo scorso anno ha visto la stessa scuola impegnata sul tema del Bullismo e come combatterlo. «Quest’anno, per portare avanti il nostro messaggio, abbiamo pensato di promuovere e divulgare gesti e parole gentili, del resto, si sa, chi è gentile, non è bullo!» commentano i docenti.

Il Progetto è stato proposto nella Classe Seconda di Ururi, dove alunni di 12 anni si sono impegnati a formulare frasi-spot sulla Gentilezza, seguiti dal Prof di Italiano Raffaele Petrillo e tradotte in Lingua, aiutati dalla Prof.ssa Carolina Cordigliere di Inglese e dalla Prof.ssa Stefania Di Bitonto di Francese, per poi essere Illustrate, una ad una, nel Laboratorio Artistico Creativo: il risultato del Libro/Opuscolo è davvero sorprendente.

Infine, la mattinata, si concluderà con la visita alla Mostra pittorica “L’arte del ‘900 e le Avanguardie” allestita all’interno dei locali scolastici, dove sarà possibile vedere i dipinti degli alunni delle Classi Terze di Ururi e San Martino, ispirati ai grandi Maestri dell’arte.