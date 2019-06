TERMOLI. Nel pomeriggio di giovedì scorso, gli alunni della 3^A della scuola di Pantano Basso accompagnati dalle insegnanti Costanza Crafa, Giuseppina Picucci e Luigina Pali, nell'ambito del progetto Pon "Piccole guide turistiche" sono stati dei veri piccoli Ciceroni in una passeggiata nel borgo antico per illustrare, ad un nutritissimo gruppo di genitori e turisti, la storia e le meraviglie del nostro centro storico.

A conclusione della visita guidata, gli alunni in abiti della tradizione folkloristica termolese marinara, si sono esibiti in un canto in dialetto termolese e in un balletto popolare. Al progetto ha dato un prezioso contributo Oscar De Lena, presidente Archeoclub e profondo conoscitore della storia termolese insieme al gruppo folklorico "A' Paranze".