Gli alunni della primaria di Via Maratona a passeggio sul Tratturo Copyright: Scuola primaria Via Maratona

TERMOLI. Gli alunni della IV Classe della Scuola Primaria di Via Maratona, dopo aver appreso in classe dai loro insegnanti Maria Rosalba Brunetti, Anna Cassano e Paci Luigi la storia della Transumanza e dei Tratturi hanno chiuso il loro anno scolastico con una passeggiata sul Tratturo Magno.

Ad accompagnare i ragazzi e a raccontare loro la storia del grande Tratturo Magno o Tratturo del Re, il presidente dell'Archeoclub di Termoli, Oscar De Lena.

Dopo un breve viaggio in pullman i ragazzi sono stati portati sotto Guglionesi dove hanno potuto ripercorrere un breve tratto di quello che una volta era il tratturo più grande e più lungo d'Italia. Era largo 60 passi napoletani pari a 111 metri ed era lungo 244 km unendo L'Aquila a Foggia. Oggi di quella "autostrada d'erba" è rimasto solo un piccolo viottolo largo appena 4 metri.

Passeggiando su quel terreno dove una volta passavano milioni di pecore con i loro pastori e i numerosi pellegrini che si recavano in Puglia per imbarcarsi per la Terra Santa, i ragazzi hanno potuto ammirare le numerose piante che nascevano sui bordi del tratturo e che venivano usate dai pastori sia per curare loro stessi che per curare i loro animali che conducevano a svernare in Puglia quando i loro pascoli abruzzesi d'inverno si innevavano: il biancospino, la borragine, la camomilla, la cicoria, la ginestra, la malva, l'origano, la rosa canina, la rampa lupina e tante altre.

Tra la gioia e la felicità dei ragazzi che hanno potuto trascorrere un'ora in mezzo alla natura, lontano dai rumori della città e con una colonna sonora regalata solo dal cinguettio degli uccelli, la passeggiata si è conclusa facendo recitare a una delle alunne la famosa poesia di D'Annunzio:

I pastori

Settembre, andiamo. È tempo di migrare.

Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori

lascian gli stazzi e vanno verso il mare:

scendono all’Adriatico selvaggio

che verde è come i pascoli dei monti....

Il presidente dell'Archeoclub, De Lena si augura che anche altre scuole si facciano promotrici per far conoscere ai ragazzi la storia della Transumanza e dei Tratturi che per secoli hanno rappresentato le uniche vie di comunicazione per la nostra regione Molise e hanno contribuito all'economia del nostro territorio.