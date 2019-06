TERMOLI. Dal caldo umido alla nebbia, succede anche questo in riva all'Adriatico, nel secondo fine settimana di giugno.

«La nebbia agl'irti colli piovigginando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mare", iniziamo così non per farvi conoscere le nostre reminiscenze scolastiche, ma per segnalare questo anomalo clima che all'8 giugno dovrebbe farci sudare dal caldo e invece stamattina su tutta la dorsale Adriatica da Pesaro fino qui da noi è tutto avvolto in una coltre nebbiosa che nemmeno d'inverno non vediamo più.

Davvero una cosa astrusa e incomprensibile e tra le altre cose la temperatura con l'arrivo si è abbassata sensibilmente, ci siamo illusi che fosse arrivata l'estate? Speriamo di no che sia questo di oggi sia solo un episodio isolato altrimenti dovremmo preoccuparci.