TERMOLI. Un interessante incontro quello svoltosi lo scorso 4 giugno presso il 'Majorana'.

È stata una piacevole occasione per ringraziare le aziende che nel corso dell'anno hanno accolto gli studenti seguendoli con pazienza, passione e competenza, contribuendo alla loro formazione "sul campo".

Diverse le aziende presenti:

MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS SPECIALTIES srl

SORGENIA POWER S.p.a.

GFC s.r.l.

T.S.A. srl

METANO IMPIANTI MOLISE srl

CO.MA.I. srl

UNICREDIT S.p.a.

Aprendo l'incontro, il responsabile della Funzione Strumentale per l'alternanza scuola-lavoro, (oggi "Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento), prof. Girolamo Calmo, ha illustrato i percorsi svolti che hanno avuto ad oggetto sia attività di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, educazione finanziaria, sia stage presso le aziende del nostro territorio.

Alcuni studenti hanno raccontato, anche con emozione, le loro esperienze e l'importanza delle stesse in quanto occasione di confronto reale con il mondo del lavoro (orari, metodi, sicurezza...) e opportunità di conoscenza attraverso l'esperienza diretta di tecniche di lavorazione, strumenti e procedimenti gestionali di avanguardia professionale che la scuola non riesce ad offrire.

Diversi anche gli interventi da parte dei tutor interni ed esterni che hanno l'importante compito di favorire l'inserimento dello studente nel contesto lavorativo.

Se per i giovani studenti l'alternanza rappresenta un'opportunità di crescita e di inserimento nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano.

Molte delle aziende ospitanti vantano già stabile e duratura collaborazione con la scuola, partnership che si auspica di rafforzare e sviluppare anche nei prossimi anni.