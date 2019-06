«Calpestano quello che abbiamo ottenuto dopo anni di battaglie civiche»

TERMOLI. «Riqualificare un quartiere, o anche più di un quartiere. Rendere migliore il posto in cui si abita, la città in cui si abita. La propria città. Tutti aspiriamo di vivere in una città a misura d’uomo, in cui ci sia il giusto equilibrio tra ambiente e servizi per i cittadini, in cui l’amministrazione pubblica si preoccupi di risolvere progressivamente tutte le problematiche che naturalmente la collettività le sottopone. È evidente però che realizzare la città a “misura d’uomo” presupponga la conoscenza del parametro di misura dell’entità “uomo”. Perché se tutti i servizi devono essere rapportati a soddisfare le esigenze dei cittadini, anche questi ultimi a propria volta, dovrebbero assumere comportamenti adeguati a rispettare le comuni regole di convivenza ed i servizi stessi che vengono loro forniti. Avere quindi una misura».

Ad affermarlo è il direttivo del comitato di via Udine.

«Ricordiamoci poi che i servizi non sono gratis, hanno un costo che viene sopportato dalla collettività e che quindi andrebbero preservati da danneggiamenti che ne fanno venire meno le funzioni proprie, con la necessità di dover investire nuovi capitali per poterle ripristinare. E, dunque, se tutti noi aspiriamo di vivere in un posto che poi è quello che ci piace definire “civile”, dobbiamo (senza condizionale) comportarci di conseguenza, ovvero in modo civile, assumendo comportamenti rispettosi della cosa pubblica, che è appunto di tutti, non di nessuno. La vicenda delle strade di lottizzazione del Comune di Termoli, passata agli onori della cronaca cittadina come una tra le più dibattute degli ultimi anni tra residenti e pubblica amministrazione proprio per l’assenza delle condizioni di decoro urbano degne di una città costiera oltretutto a vocazione turistica, ha recentemente visto avviarsi un intervento di messa in sicurezza delle strade in interesse per una riqualificazione urbana dei quartieri nei quali si sta intervenendo. A questo proposito, e per rimanere nel tema di cui in premessa, si fa presente che non sembra un atteggiamento rispettoso dell’intervento così lungamente atteso e faticosamente ottenuto, il fatto di salire con l’automobile sul marciapiedi di nuova realizzazione nel tronco sud di Via Udine, scavalcarlo e parcheggiare nell’area che a breve dovrebbe essere sistemata a verde pubblico (attualmente solo in terra). Oltremodo con i parcheggi su strada liberi. Siamo umani.

Sappiamo purtroppo che azioni poco edificanti possono essere spesso emulate per puro spirito di rivalsa del tipo: “se lo fa lui perché non posso farlo anch’io?” per poi degenerare nel caos più assoluto e tornare al degrado precedente la riqualificazione. Chiediamoci però se vogliamo questo. Se è giusto calpestare quanto faticosamente ottenuto in anni di battaglie civiche da cittadini che hanno speso il loro tempo e le proprie capacità in modo assolutamente gratuito per impegnarsi nel reclamare quelli che sono i diritti di tutti. Chiediamoci se sia giusto che questi cittadini abbiano investito anni di impegno per un risultato effimero, destinato poi a durare poco tempo per la mancanza di rispetto di altri cittadini nei loro confronti e nei confronti della collettività, perché è proprio di questo che si tratta: mancanza di rispetto per la cosa pubblica, la cosa “di tutti”. Chiediamo infine a noi stessi se è così che vogliamo essere e se poi è un posto degradato quello in cui vorremmo vivere, contrariamente a quanto presupposto in premessa. Perché se è la risposta va in quella direzione, non serve lottare, battersi per ottenere cose che poi non servono a nessuno. Quelli a cui non piacerà vivere nel degrado, potranno sempre andarsene. Sarà difficile però sapere dove.