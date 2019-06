TERMOLI. Durante l’anno scolastico, per il progetto di A.S.L. “Arte ceramica”, i ragazzi del V anno del Liceo Scientifico Alfano di Termoli, guidati dalla Prof.ssa Paola Scrascia e Prof.ssa Anna Maria Maiorino, e fortemente voluto dalla Dirigente del Liceo Alfano, hanno portato a termine il ciclo di formazione intrapreso a partire dall’anno scolastico 2017/18.

Il corso si è articolato in un periodo di formazione teorica in classe ed uno di esperienza pratica laboratoriale che ha permesso ai ragazzi di acquisire abilità e competenze tali da portarli a realizzare prodotti in ceramica di alto pregio. A conclusione del corso è stata organizzata una mostra, aperta al pubblico, di parte dei lavori ospitata nei locali della biblioteca dell’Istituto Alfano.