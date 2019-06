«Medici dalla Puglia e dal Lazio per gli ospedali di Termoli e Isernia»

TERMOLI. Un importante impegno a tutti i cittadini molisani, una promessa riguardante la sanità molisana, la Ministra Grillo ha riferito che, molto presto, arriveranno i rinforzi, altri medici provenienti dalla Puglia e dal Lazio.

La chiusura dei reparti di ortopedia al Veneziale e al San Timoteo, al momento, si può dire scongiurata, grazie agli specialisti arrivati da fuori regione. Un risultato che, arriva, a sopperire alla carenza di medici che la nostra regione ha da troppo tempo.

“Il Molise, purtroppo, in queste ore sta vivendo una situazione complicata- ha dichiarato la ministra Giulia Grillo- c’è una grave emergenza sanitaria che, porta con sé il rischio di chiudere alcune strutture. Noi stiamo facendo di tutto per evirare che ciò accada e, abbiamo trovato una grande collaborazione istituzionale con alcune regioni. Un accordo per mandare sanitari presso l'ospedale di Termoli e Isernia”.

Dichiarazioni rilasciate alla Tgr.

Non militari, non pensionati. Medici in trasferta dalle regioni limitrofe. Per l'ortopedia di Termoli arriveranno medici dall'ospedale di Andria.

Da Facebook arriva lo sfogo di alcuni medici precari “non cercate medici nell'esercito! Noi siamo qui in attesa di un'occupazione”.