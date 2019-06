PORTOCANNONE. In occasione della giornata mondiale del rifugiato che ufficialmente si celebra il 20 giugno, posticipata da Papa Francesco all'ultima settimana del mese di settembre, l'assistente sociale Rosemary Angileri, e la psicologa Paola Cordisco, del progetto SPRAR di Portocannone, coordinato dall'associazione Mondo Nuovo APS, in collaborazione con il dirigente scolastico Dott.ssa Cristina Acciaro e la disponibilità di tutte le docenti della scuola primaria di Portocannone, hanno tenuto un laboratorio di lettura per spiegare agli alunni il significato di tale manifestazione e sensibilizzarli al fenomeno migratorio per una sana integrazione e accettazione dell altro.

A I bambini hanno partecipato alla lettura con entusiasmo, commentando la lettura con riflessioni personali e bellissimi disegni, materiale destinato alla consegna alle famiglie.

Così partendo da questo piccolo intervento, le dottoresse Angileri e Cordisco auspicano ad una futura collaborazione con la realtà Portocannonese.