TERMOLI. Terza edizione della maratona organizzata dal 1°circolo didattico, scuola dell'infanzia di Difesa Grande: vince chi arriva insieme.

Partenza dal lido Aloa, lungomare nord, fino al lido il Pirata e ritorno, con la partecipazione e l'invito all'intera cittadinanza al fine di unirsi insieme e vincere insieme con i bimbi, un momento di incontro e sport in unione. Sponsor della manifestazione il Supermercato Decò di Termoli che ha donato bibite e rinfresco per tutti i partecipanti accorsi numerosi.

L'associazione sorridere sempre Onlus ha allietato i bimbi e presenti con palloncini, colorando tutto il lungomare, i volontari della Croce Rossa italiana di Termoli, dislocati nei vari tratti del percorso per assistenza sanitaria, insegnanti, bimbi, genitori, uniti in una manifestazione che ha ottenuto un ottimo riscontro sia sportivo che di unione, ora tutti pronti per il prossimo anno.