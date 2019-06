Bonefro, tutto pronto per la festa di Sant’Antonio

BONEFRO. Tutto pronto a Bonefro per la festa in onore di Sant’Antonio di Padova. Con devozione sincera e in preghiera condivisa la comunità rinnova l’affidamento al Signore. Tra le iniziative, nella giornata di domenica 9 giugno è prevista, alle 15, la vendita all’asta del carro e dei carretti. Mercoledì 12 giugno, dalle 19, tappa del carro per i tradizionali fuochi di quartiere. Giovedì 13 giugno, alle 10.30, Santa messa celebrata dal parroco, don Renato Grecu, e processione per le vie del paese. La solennità è preceduta dalla tredicina recitata ogni giorno, alle 18, nella chiesa madre.

Il programma ricreativo ha previsto, sempre giovedì 13 giugno, alle 21.30, il concerto di Orietta Berti. Al termine, spettacolo di fuochi pirotecnici. Il Comitato ringrazia tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della festa rinnovando l’invito a partecipare.