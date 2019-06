​Seggi insediati a Termoli per il ballottaggio

TERMOLI. Seggi insediati a Termoli per il voto di ballottaggio di domenica.

Nel complesso, le 29 sezioni disseminate in sei plessi scolastici e all’ospedale San Timoteo attendono 28.768 aventi diritto, tra cui 14.062 maschi e 14.706 donne. Il turno di ballottaggio prevede uno spoglio agile e veloce, non lumacoso come quello del primo turno, c’è solo da scrutinare la scheda con i nomi di Francesco Roberti o Angelo Sbrocca, comprensivi dei simboli delle liste che li sostengono. L’esperienza dell’ufficio elettorale porta a pensare che prima delle 2 il nuovo sindaco sia stato eletto e che siano state già sbrigate le comunicazioni di rito. Sperando che nei seggi il lavoro sia celere. Tre sono stati i presidenti sostituiti per rinuncia, alla 1, alla 10 e alla 21.

Più complessa la mappa degli scrutatori, poiché il 26 maggio diversi non si sono presentati ai seggi e sono stati sostituiti dalle persone presenti, che speravano nelle stesse rinunce. C’è anche una coda giudiziaria, poiché una scrutatrice è stata sostituita per due minuti di ritardo, per scelta del presidente, che ha fatto giungere la supplente da un paese del basso Molise, dopo una mezz’oretta dall’ora indicata per l’insediamento. Questione finita dritta alla Procura di Larino.

Un ballottaggio che vede in campo l’istanza di riconferma e continuità del primo cittadino uscente, unico a vivere due ballottaggi nella storia dell’attuale sistema elettorale a Termoli, e quella di cambiamento di un candidato che dopo 17 anni di presenza sugli scranni consiliari tenta il grande salto. Il voto di ballottaggio vedrà l’esito condizionato da tanti fattori, primo fra tutti quello dell’affluenza. Intanto, in 286 si sono recati all’ufficio elettorale poiché hanno già smarrito dal 26 maggio la loro tessera elettorale, passepartout per poter esprimere la scelta tra l’uscente e lo sfidante. I 29 seggi si sono insediati già ieri pomeriggio per le operazioni preliminari e propedeutiche al voto, come la timbratura delle schede elettorali.