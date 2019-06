Via libera alla Carrese di Portocannone: 5-3 il voto in Commissione di vigilanza

PORTOCANNONE. Dopo San Martino in Pensilis e Ururi, anche Portocannone ha scacciato ieri, definitivamente, l’incubo che dal 2015 troppe volte aveva strozzato in gola la passione degli aficionados della Corsa dei Carri. Ad annunciare l’esito favorevole del confronto amministrativo sulla Carrese, lo stesso sindaco Giuseppe Caporicci, che ha espresso viva soddisfazione per aver conseguito il via libera alla manifestazione, che cade il lunedì dopo la domenica di Pentecoste, qui il 10 giugno.

«Terminati i lavori della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La commissione ha espresso, a maggioranza, parere favorevole alla realizzazione della manifestazione. Proseguiamo quindi con l'istruttoria degli atti che condurranno alla definitiva licenza di PS ex art 68 del T.U.L.P.S.» Inoltre, ieri sera alle 18 è stata convocata presso la Sala Consiliare del Comune di Portocannone, la riunione con tutti i volontari iscritti ad effettuare il servizio safety durante la corsa dei carri prevista per 10 giugno. Durante la stessa sono state distribuite le casacche numerate e assegnate le postazioni di servizio.