Prima della maturità, a Termoli nel 1962 tutti allo scoglio delle cozze

TERMOLI. Paolo convince Carla che l'esame di maturità nel 2019 è molto diverso, come un sassolino nella scarpa rispetto allo star seduti senza boxer sui ricci marini di uno scoglio appuntito, in confronto al 1962.

Alcuni decenni fa. Da via Frentana, 7-8 gradini malconci, e poi attraversavamo l’attuale via Del Croix. Quindi giù per un dirupo molto scosceso per arrivare ad una piccola spiaggia nascosta all’altezza dell’attuale Marinucci yachting Club. La meta era arrivare a nuoto ad uno scoglio denominato u’ sco-gl di co-cc-l (lo scoglio delle cozze). Noi ragazzini eravamo molto piccoli e lo scoglio posto ad una ventina di metri (insieme allo sforzo per arrivarci) ci appariva molto grande. Una meta impossibile superabile solo con l’incoscienza.

Oggi, c’è da conquistare la maturità. Ciò che mette in ansia o addirittura paura è la novità. Quella in primis di essere interrogati da facce sconosciute: quelle degli esaminatori. Chi li conosce? Saranno buoni cattivi pignoli accomodanti severi. Di fronte ai quali gli esaminandi affidano in parte il loro destino, se purcon scarsa convinzione, al rappresentante di classe nel ruolo di militante della croce rossa.

E la seconda (novità), è quella dellaverifica totale tra il loro reale sapere e quanto viene loro richiesto di sapere. Un riscontro chegenera il verdetto finale: maturi si, maturi no. Al cui confrontole singole interrogazioni, quelle durantel’anno scolastico, appaiono ora esercizi di salto in alto, la cui asticellaè posta su un’altezza simbolica di 30/40 centimetri.

Ma se, nell’età di mezzo tra infanzia e fanciullezza del secolo scorso,l’incoscienza faceva superare la difficoltà di arrivare alla meta(lo scoglio delle cozze), nel caso degli esami di maturitàdel ventunesimo secolo,è la statistica che salva dall’ansia e dà tranquillità per la conquista della maturità agognata.

Paolo. Ma su fatti coraggio. La media nazionaledei bocciati è solo del 5 % (compreso la bocciatura preventiva)

Carla.E certamente io sarò tra quei cinque.

Paolo. Tu sei come mia sorella. Una pessimista che attira le disgrazie come la calamita attira la polvere diferro. Una sfigata che davanti allo sportello bancomatche non funziona dice capita sempre a me .

Carla. E allora cosa debbo fare ?

Paolo. E’ semplice.Ti fai coraggio alzando l’asticella della propria autostima

Carla.Già. E come?

Paolo Ripeti a te stessa. No, non è possibile. Io non sarò tra quei cinque pistola che si fanno bocciare.

Carla. Ahah. Attento però. Se non dovesse funzionarea te che dai consigli da psicologo da bar ti darò dei calci nella zona giusta da ridurre le tue due polpette a due piadine …..

Oltre alla statistica, per i prossimi esaminandi pessimisti dalla mente sempre offuscata da visioni niente affatto di sostegno (un baratro, uncrepaccio,uno scivolone sulla nota buccia del supernoto frutto esotico,motore dell’auto che si spegne in un sentiero di un bosco...) c’èqualcos’altro che potrebbe funzionare da antidoto alla paura: il sapere cosa succedeva relativamente agli esami di maturità nei mitici anni 60.

Mitici un corno: si portavano all’esame di maturità tutte le materie degli ultimi 3 anni.

Avete capito bene, all’oralesi era sottoposti a rispondere su: storia, geografia, letteratura, latino, filosofia, scienze, franceseetc etcetcdi un triennio. Diciamolo: pazzesco, pazzesco, pazzesco!

Risultato a giugno del 1962 al liceo scientifico Alfano di Termoli (a quei tempi c’era l’essere rimandatia settembre) fummo solo in 3 ad essere promossi su33 partecipanti (compreso 3 privasti). Insomma un risultato del 10 % Una percentuale raddoppiata. Si, ma rovesciata rispetto al sopradetto 5% dei bocciati.

Ma non finisce qui. Dopo oltre trenta anni, venni a sapere che l’anno scolastico 61/62fu l’unico nella storia del Ministero della pubblica istruzione in Italia in cuiagli esami di maturità si portavano tutte le materie degli ultimi tre anni.

Di fronte a ciò, cosa possono dire gli esaminandi pessimisti dei prossimi giorni? Nulla. Muti come pesci. Nel 2019 l’ostacolo dell’esame di maturità e la presunta sfiga personale appaiono comeunmicro sassolino nella scarpa rispetto allo star sedutisenza boxersui ricci marini di uno scoglio appuntito del 1962.