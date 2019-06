LARINO. Una sala Freda gremita a ricordare il grande Aldo Biscardi in occasione dell’inaugurazione della mostra permanente dedicata al grande giornalista televisivo, divenuto mito grazie al noto programma “Il processo del lunedì”.

Aldo Biscardi, un figlio della cittadina frentana, scomparso nell’ottobre 2017 all’età di 86 anni, lasciandoci un patrimonio fatto di ricordi indelebili, di aneddoti, di storia di oltre un trentennio di televisione, ma soprattutto di ricordi dell’uomo che non ha mai dimenticato la sua Larino che ora lo contraccambia con la mostra permanente a lui dedicata. Un luogo, “Lo storico di Aldo”, allestita presso il Palazzo Ducale, che desta meraviglia per la viva presenza del conduttore, come se tutto fosse impregnato del suo essere, un ricordo vivido colto attraverso oggetti a lui cari, come la scrivania, il pianoforte, la sua prima macchina da scrivere, quella che ha dato il via alla sua carriera di giornalista. Tutto parla di Aldo Biscardi, della sua immensità fatta di tenacia e di intuizione, quella che l’ha condotto al grande successo, ad essere uno dei volti più amati dello schermo dagli appassionati dello sport, narrato con garbo dall’esposizione ben curata nel dettaglio.

Tantissimi i ricordi riportati in Sala Freda dalla figlia Antonella, che insieme al fratello Maurizio sono stati gli ideatori della mostra ben accolta dal Comune frentano, e da illustri ospiti come Marino Bartoletti storico amico di Aldo e Giorgia Viero valletta del “Processo del lunedì”. Ricordi di un grande professionista, ma soprattutto dell’uomo, raccontati dagli ospiti con emozione, anni condivisi negli studi televisivi dove un Aldo Biscardi deciso e determinato insegnava molto, al di là dei congiuntivi errati e di un italiano poco forbito che erano parte del suo personaggio, perché contrariamente a quanto appariva Aldo era un uomo molto coltoe pretenzioso con se stesso e con gli altri, questo ha disegnato il successo delle sue trasmissioni.

L’esposizione permanente non è solo una commemorazione dell’uomo e del personaggio televisivo, ma si presenta come un percorso storico fatto di fotografie, copertine, ritratti e premi a lui assegnati, su tutti il certificato del Guinness dei Primati ottenuto per la di longevità della sua trasmissione più nota che lo ha consacrato a livello nazionale, “Il Processo del lunedì”, presente nei palinsesti per 33 anni consecutivi. E’ cosi che l’esposizione diventa luogo di incontro e di riflessione per chiunque ha stimato Aldo, per chi lo ha conosciuto o lo ha vissuto sullo schermo seguendolo con passione, ma anche luogo che segna la storia di un’era propedeutica ad insegnare ai giovani che bisogna credere in se stessi e nei propri sogni.

C’erano tutti al taglio del nastro, famiglia, autorità, amici, e non è mancata quella nostalgia di chi lo ha conosciuto come Marino Bartoletti che con la sua affermazione dice molto”io gli ho voluto bene davvero ad Aldo”, aggirandosi tra le foto. E come un cittadino di Larino che lo ricorda con forte emozione, quando lui era un bimbo e accorreva ad ascoltarlo con interesse vivo, trovandolo seduto davanti la “Casina frentana”, luogo di incontro, a parlare di sport. Perché Aldo era un grande, un personaggio televisivo di grande pregio, un uomo da Guinness, un innovatore, consapevole della sua magnificenza, ma soprattutto era un larinese e non lo aveva mai dimenticato.