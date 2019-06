Un gruppo di turisti di Bari e dintorni in visita a Termoli Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Un gruppo di turisti di Bari e dintorni in visita a Termoli. Provenienti da Bari e dintorni, sono giunti sabato pomeriggio a Termoli un gruppo di 40 turisti per visitare il nostro borgo vecchio.

Ad accoglierli sul piazzale del porto il presidente dell'Archeoclub Oscar De Lena che, in una giornata con uno splendido sole li ha accompagnati per le viuzze e le piazzette del Borgo Antico raccontando loro, in oltre due ore, la storia millenaria della nostra Termoli dalla leggenda di Diomede, all'antica città di Buca, fino ai giorni nostri...

La visita è proseguita poi in Cattedrale per raccontare loro la storia dei due santi Basso e Timoteo e i legami che legano Termoli a Bari dovuti al grande scultore e architetto Alfano da Termoli che, oltre ad aver partecipato alla ricostruzione della nostra cattedrale nei primi decenni dell'anno 1200, ha realizzato a Bari il ciborio della loro Cattedrale dedicata a San Sabino.

Il tour è proseguito poi per la ormai famosa "rejiecelle" per concludersi sul terrazzo del Castello svevo, dove hanno potuto ammirare la bellezza della nuova città e quella borgo nella sua interezza scattando decine di foto.

Oggi, domenica, i graditi ospiti completeranno la loro gita con una visita alle Isole Tremiti.