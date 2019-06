Dormi pure, domattina scoprirai chi è il nuovo sindaco su Termolionline

TERMOLI. Questa sera, come è ormai consuetudine, Termolionline seguirà lo spoglio del ballottaggio. A poche ore dalla chiusura dei seggi alle 23 si saprà se Termoli conferma il sindaco uscente Sbrocca, oppure Francesco Roberti prenderà il suo posto in via Sannitica. Non tutti seguiranno la diretta

dei risultati parziali che culmineranno (presumibilmente) intorno alle 2 di notte con i definitivi, ma per questo nessun problema: a qualunque ora ti sveglierai consulta Termolionline e saprai chi sarà il nostro nuovo sindaco.



A te buona notte e a noi qualche ora di straordinario per farti sapere come è andato il ballottaggio tra Sbrocca e Roberti. Sogni d'oro.