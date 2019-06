TERMOLI. Piazza Duomo gremita come raramente abbiamo visto, nella domenica in cui si celebra anche la Solennità della Pentecoste, per la cresima di tutte le parrocchie unite in una sola cerimonia, per volontà del vescovo Gianfranco De Luca, che ha così voluto far calare il sipario in un modo quasi innovativo.

Sono stati oltre 140 coloro che hanno ricevuto il Terzo Sacramento (dopo Battesimo e Prima comunione).

Ma non è una primizia in assoluto, poiché ci fu l'esperienza degli oltre 300 cresimandi del 1998 col vescovo Domenico D'Ambrosio quale evento precursore di quello odierno, sempre in piazza Duomo e fu anche l'unico evento che coinvolse l'intera diocesi di Termoli-Larino.

All'epoca San Giovanni Paolo II chiese una novena di anni in preparazione al grande giubileo del 2000, come ci ha ricordato opportunamente don Nicola Mattia.

Gli ultimi tre anni furono dedicati: 1997 a Gesù Cristo, 1998 allo Spirito Santo (e ci fu la grande cresima diocesana), 1999 a Dio Padre, proprio in quell'anno, a maggio, il vescovo fu trasferito a Foggia-Bovino.

Una cerimonia, quella odierna, davvero suggestiva, col corredo musicale dell'esecuzione del coro diocesano, che ha aggiunto ulteriori emozioni ai cresimandi, ai sacerdoti e a tutti i presenti.