TERMOLI. Più caldo all’interno che sulla costa oggi ma spiagge con buon afflusso, almeno fino all’ora di pranzo.

«I cieli lattiginosi annunciavano un’altra giornata molto calda. Clima più mitigato sulla costa, sulle pianure del Basso Molise erano attesi anche 35 gradi. Nella giornata di ieri la stazione di Ururi aveva registrato ben 36 gradi!»

Lo riferivano gli esperti di MeteoinMolise.com.

Invece, per 3bmeteo.com, «la prima metà della 2° decade di giugno sarà ancora caratterizzata dalla presenza sul Mediterraneo centrale di un massiccio promontorio anticiclonico di matrice africana invogliato a risalire verso nord da una saccatura atlantica in azione tra il Regno Unito e l'Europa occidentale. Questo comporterà il perdurare di una situazione di tempo stabile e caldo, anche intenso sulle regioni centro meridionali e in particolare l'estremo Sud. D'altro canto lo sviluppo di un'azione depressionaria tra l'Inghilterra e la Spagna con un interessamento anche della Francia e del Mare del Nord coinvolgerà in parte le nostre regioni settentrionali portando fasi instabili a tratti perturbate caratterizzate dalla formazione di intense linee temporalesche. Sarannofenomeni localmente forti e accompagnati dagrandine. Lunedì si concretizzerà questa tendenza che andrà avanti per gran parte della settimana.

Dal punto di vista climatico, poiché i massimi anticiclonici africani interesseranno prevalentemente le regioni meridionali e insulari, sarà su quei settori che avremo le temperature più elevate. Saranno tutti valori sopra le medie del periodo con massime diffusamente superiori ai 30-33°C e punte di 36°C o anche più su alcune zone della Sicilia, della Calabria e della Puglia, colore rosso insomma. Salendo verso Nord il caldo avrà torni meno marcati ma le massime risulteranno sopra media anche su diverse regioni del Centro. Solo al Nord e non ovunque avremo temperature più in linea col periodo. In questo quadro climatico non mancherà anche l'afa che purtroppo andrà aumentando a partire da lunedì, sarà l'insorgenza della ventilazione meridionale relativa all'avvicinamento della saccatura che determinerà un progressivo aumento dell'umidità dell'aria. Le regioni che patiranno di più l'afa elevata saranno le regioni tirreniche e la Sardegna ma l'afa si farà sentire anche sulla Val padana soprattutto centro orientale».