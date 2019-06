Investire in sicurezza in criptovalute: come farlo

TERMOLI. Le criptovalute rappresentano uno dei settori di investimento più promettenti: in quanto assets digitali crittografati utilizzati per gli scambi, infatti, esse permettono di accelerare e rendere più sicure le transazioni, evitando fughe di dati o possibili illeciti legati al furto di preziose informazioni. Trattandosi, inoltre, di valute interamente digitali, non centralizzate, esse permettono agli enti finanziari di abbattere i costi di gestione e, in generale, scongiurano i rischi di monopolio o di inflazione.

Gli enormi vantaggi legati alle criptovalute si convertono, per gli investitori, in un sempre maggior interesse per il trading online sulle criptovalute, in particolar modo sui loro tassi di cambio con le altre monete e sull’andamento del loro valore.

La possibilità di fare trading sulle criptovalute fa sorgere il problema della sicurezza dell’investimento: proprio perché le criptovalute presenti sul mercato sono innumerevoli e sono tutte decentralizzate, gli investitori, specialmente quelli alle prime armi, non possono mai avere la totale certezza sulla sicurezza del loro investimento e sulla natura dell’emittente di criptovaluta sulla quale si sta facendo trading: proprio per la loro sicurezza, infatti, molte di esse vengono impiegate per transazioni ben oltre i limiti della legalità nel deep web.

Investire in sicurezza sulle criptovalute: i CFD

Specialmente per gli investitori alle prime armi, che magari non dispongono di capitali iniziali ingenti, la scelta migliore per iniziare a fare trading di criptovalute è attraverso i CFD.

I CFD, o Contratti Per Differenza, sono strumenti finanziari che permettono di investire su una criptovaluta senza la necessità di acquistarla realmente, ovvero di investire unicamente su contratti finanziari riguardanti le criptovalute. Così facendo non si corrono rischi di alcun genere e, soprattutto, si scavalca il maggior impedimento sul trading diretto di criptovalute, ovvero la loro quotazione: un singolo Bitcoin, ad esempio, ha una quotazione che oscilla intorno ai 8500 dollari, o 7600 euro, circa!

Per questo motivo il maggior numero di investitori che operano sul Bitcoin si rivolgono alle piattaforme di broker, ovvero intermediari finanziari che permettono di fare trading di Bitcoin tramite CFD: se volete apprendere più particolari su come si investe sul Bitcoin, trovate guide aggiornate e affidabili sui siti dei migliori broker.

Bitcoin: perché è la regina delle criptovalute

Il Bitcoin è la madre di tutte le criptovalute non solo perché è la prima ad essere stata inventata: creata nel 2009 da un anonimo noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, il Bitcoin si regge sulla tecnologia della blockchain, ovvero una catena di nodi che ha in sé registrate tutte le transazioni, ovviamente crittografate.

Il trono gli è anche dovuto dall’incredibile diffusione e dalla fama di cui la moneta gode: nel mondo sono 14.000 circa le attività che permettono il pagamento in Bitcoin (in Italia ve ne sono circa 700) e si stanno diffondendo rapidamente gli ATM Bitcoin, che permettono di prelevare o versare contanti sul proprio conto Bitcoin secondo il tasso di cambio vigente al momento.

La creazione della prima criptovaluta ha portato ad altre progettazioni: attualmente le critpovalute in commercio sono numerosissime, ma nessuna gode della rilevanza finanziaria del Bitcoin. La maggior parte di esse, infatti, battezzate genericamente Altcoin, sono progettate per specializzarsi su una delle funzioni principali del Bitcoin, perfezionandone le prestazioni.

Il Ripple, ad esempio, noto anche come XRP, si concentra in particolar modo sul trasferimento di denaro da una valuta all’altra, un servizio offerto anche dal Bitcoin, ma nel Ripple esso è portato ad un eccellente livello di funzionalità tanto che uno dei suoi principali impieghi è quello al servizio degli enti finanziari, in quanto permette di abbattere i costi di intermediazione sulle transazioni finanziarie.

Un'altra criptovaluta molto famosa è l’Ethereum, che ha ripreso il sistema della blockchain del Bitcoin, sviluppandola diversamente (blockchain 2.0) per concentrarsi maggiormente sulla pubblicazione e creazione di contratti intelligenti (smart contracts), ovvero protocolli informatici che facilitano il processo di esecuzione di una negoziazione o di un contratto.