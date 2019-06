Il grande giorno a Portocannone: si disputa la Carrese

PORTOCANNONE. Le celebrazioni a Portocannone per la festa che si impernia sulla Carrese sono iniziati da giorni, ma è chiaro che oggi è il giorno di maggiore importanza, per la comunità arbereshe. Una giornata, quella odierna, partita alle 8.30, con l'iniziativa "Voglia di volare... Coloriamo il cielo", a cura dei ragazzi e dei docenti della scuola media di Portocannone in piazza Skanderberg.

Alle 10 prevista la benedizione dei carretti e la Corsa dei Carri dei piccoli.

A mezzogiorno l'estrazione dell'ordine di partenza dei carri e alle 15.30 la Benedizione e la gara.

A fine manifestazione, prevista per le 17-17.30, non prima, ci sarà l'accoglienza dei pellegrini di Fresagrandinaria e Lentella. Alle 19 la Santa Messa e alle 22 musica live con "I Folli".