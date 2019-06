TERMOLI. Ieri, a Termoli, oltre al ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco, tra i vari eventi, c'è stata una manifestazione di grandissimo rilievo che ha visto "invaso" il borgo antico dal lato Giudicato Vecchio e Castello. L'evento è stato il 3° raduno nazionale dei Vespa Club italiani. Erano presenti tantissime persone giunte a Termoli per il raduno, cosa che ha giovato soprattutto in chiave turistica alla nostra città.

Diverse centinaia le due ruote presenti, molti club dalla vicina Puglia, San Severo, Manfredonia, Barletta, Canosa di Puglia, Torremaggiore e dall'Abruzzo, Vasto, San Salvo, dalla Campania e persino il Vespa Club di Verona. Insomma, questa terza edizione - come ci dice uno degli organizzatori del Vespa Club Termoli Ignazio Rivera - è stata come le precedenti un grandissimo successo.

Dopo le iscrizioni intorno alle ore 11, si sono messi tutti in moto prima per fare un giro turistico per la nostra città, poi una volta usciti si sono diretti sulle nostre colline per un aperitivo offerto dall'amministrazione di una località visitata. A conclusione del giro bassomolisano, si sono tutti ritrovati in un noto locale ristorante di Montenero di Bisaccia per un festoso conviviale seguito dagli attestati di partecipazione e la consegna di, come si dice in gergo, ricchi premi e cotillons dandosi tutti l'appuntamento per la quarta edizione del 2020.