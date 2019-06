In rifacimento la segnaletica Publiparking, giovedì divieto di sosta in diverse strade

TERMOLI. Ravvisata la legittimità della richiesta avanzata dalla società Publiparking S.r.l., affidataria per conto del Comune di Termoli del servizio di gestione integrata della sosta a pagamento e considerato che per l’esecuzione dei lavori, sarà necessario provvedere alla predisposizione di divieti, limitazioni e/o interdizioni dei tratti di strade comunali interessate agli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale indicate in elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento; è stato ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche delle vie ed alle esigenze del traffico veicolare e pedonale per consentire i lavori citati senza pericolo per la circolazione e per gli addetti alle operazioni.

Dalle ore 6 di giovedì 13 giugno alle ore 24 del giorno successivo, il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo 00.00 – 24.00 di tutti i veicoli (rif. Figura II 74 Art. 120 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e la sospensione temporanea della circolazione divieto di transito – strada chiusa – direzione obbligatoria a destra e/o sinistra ( rif. Figura 46 Art. 116 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e (rif. Figura 80/c – 80/b Art. 122 - D.P.R. 16.12.1992 n. 495), per i tratti delle strade comunali interessate all’ultimazione degli interventi di apposizione e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale indicate in elenco che forma parte integrante del presente provvedimento di seguito dettagliate: via N. Mascilongo – via Molise – viale Trieste – piazza Donatori di Sangue – piazza M. Bega – via Rio Vivo – c/so Vitt. Emanuele III° - c/so F.lli Brigida – c/so Umberto I° - c/so Nazionale – piazza S. Antonio – via M. Milano – piazza Garibaldi – via Duca degli Abruzzi – Lungomare C. Colombo – via A. Vespucci, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell’intervento, che verranno sottoposte a divieti, limitazioni e/o interdizioni temporanee a seconda delle esigenze operative dell’impresa esecutrice, ad eccezione dei veicoli e dei mezzi d’esercizio di proprietà della ditta. L’impresa esecutrice assicurerà l’apposizione delle segnalazioni stradali, previste dal vigente Regolamento di esecuzione del C.d.S., di indicazione e presegnalazione dei lavori in corso in corrispondenza dei tratti della carreggiata stradale interessati, compatibilmente al programma dei lavori e la regolamentazione temporanea della circolazione, tramite movieri abilitati e/o semafori mobili.